Tragedia en España: un incendio forestal dejó 12 muertos y decenas de desaparecidos

Al menos doce muertos y 23 personas desaparecidas por el incendio de Los Gallardos, en Almería.

El incendio forestal registrado este jueves en la zona comprendida entre Los Gallardos, Bédar y los alrededores de Lubrín provocó la muerte de al menos doce personas en Almería (España) y llevó a activar el Plan Infoca en fase de emergencia, nivel operativo 2 .

La propagación de las llamas obligó a realizar evacuaciones de gran escala , interrumpir el tránsito en distintos caminos y sumar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para colaborar en el operativo de contención.

El número de fallecidos, no obstante, podría incrementarse en las próximas horas , ya que todavía permanecen 23 personas reportadas como desaparecidas . Hasta el momento, los equipos de rescate lograron hallar a doce víctimas fatales en medio de una emergencia que el servicio 112 definió como “el incendio de mayores consecuencias hasta la fecha” registrado en la región.

De hecho, el episodio ya es considerado uno de los incendios más trágicos registrados en la comunidad en las últimas décadas , debido a la cantidad de personas fallecidas que dejó hasta el momento.

El reporte de personas afectadas señala además que hubo dos pacientes internados y cuatro asistidos en el lugar. Entre los heridos, una mujer fue trasladada al Hospital Universitario Torrecárdenas con quemaduras, mientras que otra persona quedó ingresada por inhalación de humo. También se registraron lesiones en un hombre que sufrió quemaduras en Bédar y en otra persona que sufrió una fractura de tobillo durante el operativo de evacuación.

Los hidroaviones que participan en las labores de extinción del incendio forestal de Los Gallardos (Almería) continúan realizando cargas de agua en el mar para apoyar el trabajo de los equipos desplegados sobre el terreno.



Cada operación permite reducir al máximo los… pic.twitter.com/laXrTJzjB0 — Onda Regional (@ORMurcia) July 10, 2026

Despliegue y evacuaciones

El incendio comenzó durante la tarde en el paraje de Almocáizar, ubicado en Los Gallardos, y las llamas avanzaron rápidamente por un área de vegetación cercana a distintos núcleos habitados. La complejidad del desarrollo del fuego dificultó las tareas de control y obligó a reforzar el operativo de emergencia con un importante despliegue de recursos.

Ante la magnitud y el comportamiento del siniestro, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, dispuso la activación del Plan Infoca en fase de emergencia, situación operativa 2, además de solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Sanz definió el episodio como una “tragedia sin precedentes” y expresó su profundo pesar por la imposibilidad de evitar la muerte de los doce habitantes afectados. “No hay palabras para tanto dolor. Es una noticia terrible y hoy el corazón de todos los andaluces está de luto”, manifestó.

Asimismo, debido a las dificultades registradas en los accesos y las rutas de salida, el funcionario pidió a los vecinos actuar con extrema precaución. También recomendó no acercarse a los sectores comprometidos por el incendio ni tomar “caminos que no están coordinados” sin contar con las indicaciones directas de los equipos oficiales.

En el operativo para controlar las llamas participa el dispositivo regional de emergencia, integrado por cerca de 150 efectivos, entre ellos 16 brigadas de bomberos forestales, especialistas en planificación y extinción, cuatro camiones autobomba, además de equipos sanitarios y unidades de coordinación y dirección (UMIF, EMIF y REJA).

A lo largo de la tarde, el despliegue contó también con la participación de 16 aeronaves, entre las que se incluyeron seis aviones de carga en tierra, siete helicópteros, una aeronave de coordinación y un avión anfibio pesado perteneciente al Ministerio.

ESPAGNE : Au moins 12 morts, la majorité des touristes, et 23 disparus dans un terrible feu de forêt à Los Gallardos, en Andalousie. Certaines personnes sont retrouvées dans des voitures en feu. L'Unité militaire d'urgence, dédiée aux situations d'urgence les plus délicates a… pic.twitter.com/pJmmK5m8Tf — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 10, 2026

Las tareas de evacuación alcanzaron a distintas localidades y zonas habitadas del Levante de Almería. Según informó Diario de Almería, continúan fuera de sus hogares los residentes de Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y varias viviendas ubicadas en la zona del Pinar de Bédar.

En tanto, 54 personas permanecen alojadas en el Centro de Artes Escénicas, donde reciben asistencia y contención por parte del personal de emergencia y los voluntarios de Cruz Roja.

Por otro lado, Cadena Ser informó que entre 80 y 100 habitantes fueron trasladados a distintos puntos de Lubrín, como el teatro municipal y el polígono industrial. Allí reciben asistencia de la administración local, el servicio de emergencias 112 y vecinos de la zona, quienes colaboraron aportando alimentos, agua y habilitando comercios en horarios excepcionales para cubrir las necesidades de los evacuados.

Uno de los momentos de mayor complejidad durante la noche se registró en la ruta principal de Bédar, donde el incendio logró atravesar la carretera y dejó el acceso comprometido. La situación transformó ese tramo en un punto de riesgo, por lo que los micros destinados al traslado de los evacuados no pudieron ser utilizados y muchas de las personas afectadas debieron ser derivadas hacia Lubrín.

Carreteras cortadas y origen bajo investigación

La situación de emergencia continúa provocando el cierre de la carretera N-340A en el área cercana al foco del incendio. La restricción del tránsito tiene como objetivo proteger a los equipos de bomberos y al personal de asistencia que trabaja en la zona, donde los desplazamientos permanecen fuertemente limitados.

Por otra parte, la autovía A-7 había quedado interrumpida entre los kilómetros 709 y 714 en dirección ascendente, aunque durante la madrugada las autoridades habilitaron nuevamente la circulación en ese tramo.

| URGENTE: Aumentan a 12 los muertos y 23 los desaparecidos por los masivos incendios en Almería, España. pic.twitter.com/bqEHkAVmvz — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 10, 2026

El servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió y coordinó más de 150 comunicaciones desde que se declaró el incendio. Los primeros reportes ubicaban el inicio del fuego a la altura del kilómetro 511 de la N-340A, donde varios testigos señalaron que un cable había caído antes de que se desataran las llamas, que posteriormente avanzaron con rapidez hacia la zona de vegetación cercana a la vía.

El origen del incendio todavía no fue establecido de manera oficial y será la investigación correspondiente la encargada de determinar qué lo provocó. Ante la emergencia, el centro de coordinación puso en marcha la intervención del Centro Operativo Provincial del Infoca, los Bomberos, la Guardia Civil, la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma, el Grupo de Emergencias de Andalucía y la compañía responsable del suministro eléctrico.

Teléfono de atención psicológica

Durante la madrugada de este viernes, Emergencias 112 Andalucía puso en funcionamiento una línea telefónica de atención destinada a los familiares de las personas afectadas por el incendio.

El servicio funciona a través del número 677 904 624 y está a cargo del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED), encargado de brindar acompañamiento y asistencia en este tipo de situaciones.

El cambio de viento complica el incendio

La modificación en la dirección del viento provocó que el incendio registrado en Los Gallardos, Almería, volviera a avanzar hacia áreas habitadas, con especial preocupación en el sector del barranco de Alfaix. Ante esta situación, las autoridades dispusieron la evacuación de unos 250 residentes que permanecen en esa zona.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido de la extrema peligrosidad del incendio de Los Gallardos (Almería), que ya ha arrasado en torno a 3.200 hectáreas



https://t.co/Ea58ahjpmO pic.twitter.com/yUWpiungeD — ABC de Sevilla (@abcdesevilla) July 10, 2026

Así lo explicó ante los medios de comunicación el alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes Martín, quien señaló que las autoridades también mantienen bajo seguimiento un hotel de origen británico que durante la temporada de mayor afluencia suele alojar entre 400 y 500 visitantes. El jefe comunal advirtió que el escenario se ha vuelto más complicado debido a la variación en la dirección del viento y las características difíciles del terreno.