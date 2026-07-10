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10 de julio de 2026 - 14:13
Mundo.

Tragedia en España: un incendio en Almería dejó al menos 12 muertos y 23 desaparecidos

Más de 150 efectivos y 16 medios aéreos combaten las llamas en España. La causa del incendio todavía está bajo investigación.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Incendio en España: Los equipos de extinción trabajan en condiciones extremas para frenar el fuego cerca de Los Gallardos que ya ha dejado al menos seis muertos (E112Andalucia)

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El balance sanitario incluye además dos personas hospitalizadas y otras cuatro atendidas en el lugar. Entre los heridos hay personas con quemaduras, inhalación de humo y lesiones sufridas durante los desalojos.

Evacuaciones y rutas cortadas

El fuego comenzó en el paraje de Almocáizar, en Los Gallardos, y avanzó con rapidez sobre una zona forestal cercana a viviendas. Las evacuaciones alcanzaron distintos sectores, entre ellos Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena y el Pinar de Bédar.

Más de 150 trabajadores, 16 grupos de bomberos forestales, autobombas, unidades médicas y hasta 16 medios aéreos participan del operativo. La emergencia también provocó cortes en la N-340A, mientras que la autovía A-7 fue reabierta durante la madrugada.

Uno de los momentos más críticos se produjo en la carretera principal de Bédar, donde el fuego cruzó la calzada y bloqueó una de las vías de evacuación. Varias personas debieron ser trasladadas hacia Lubrín.

Investigan cómo comenzó el incendio

La causa del incendio todavía no fue determinada oficialmente. Los primeros llamados al servicio de emergencias señalaron que un cable habría caído antes del inicio del fuego, aunque esa versión deberá ser confirmada por la investigación.

El cambio de viento complicó las tareas durante las últimas horas y obligó a preparar nuevas evacuaciones, especialmente en la zona del barranco de Alfaix. Las autoridades pidieron evitar los caminos afectados y seguir únicamente las indicaciones oficiales.

Los datos más importantes

  • El incendio dejó al menos 12 muertos.
  • Hay 23 personas desaparecidas.
  • Dos personas permanecen hospitalizadas.
  • La emergencia afecta a Los Gallardos, Bédar y Lubrín.
  • La UME se sumó al operativo.
  • Más de 150 efectivos trabajan en la zona.
  • Intervinieron hasta 16 medios aéreos.
  • Varias localidades fueron evacuadas.
  • La N-340A permanece afectada.
  • La causa del incendio sigue bajo investigación.

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