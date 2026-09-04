La jujeña Gisela Bernal recordó el escándalo por la paternidad de su hijo

Gisela Bernal volvió a referirse al conflicto que marcó un antes y un después en su vida pública . En una entrevista con Desencriptados, la bailarina y actriz jujeña recordó el escándalo por la paternidad de su hijo Ian , la posterior prueba de ADN, su enfrentamiento con Ariel Diwan y el impacto que aquella situación tuvo en su carrera.

Bernal señaló que atravesó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando tenía poco más de 20 años y su intimidad comenzó a ocupar el centro de la escena mediática. “Cuando vos caés a ese lugar, literal a las cenizas, no te queda otra que convertirte en el ave fénix” , expresó al referirse a cómo logró reconstruirse después del conflicto.

La artista contó que hasta ese momento intentaba mantener su trabajo separado de su vida privada. “A mí me gustaba mucho más tener mi vida íntima por separado y después ser artista un rato . O sea, ir al teatro, trabajar y volver”, explicó.

La situación tomó dimensión pública cuando Ariel Diwan puso en duda la paternidad de Ian y posteriormente se realizó una prueba de ADN que determinó que no era el padre biológico del niño .

Más adelante se confirmó que el padre era Francisco Delgado, con quien Bernal había mantenido un vínculo previo. La bailarina recordó que, inicialmente, no tenía dudas sobre la paternidad de Diwan debido a la información que tenía en aquel momento.

Al repasar aquellos años, reconoció decisiones personales que hoy observa desde otra perspectiva. Bernal tenía 23 años cuando comenzó una relación con un hombre casado. “Él estaba casado y yo estaba con él. Error garrafal de mi vida. Lo peor. Yo tenía 23 años, era una niña. No entendía mucho de la vida todavía”, afirmó.

El conflicto no terminó con el resultado del ADN. El enfrentamiento con Diwan continuó durante años e incluyó además una disputa judicial por una propiedad, mientras la exposición pública seguía afectando distintos aspectos de su vida.

“Siempre la culpable era yo”, dijo Gisela Bernal

Bernal también analizó cómo fue abordado públicamente el caso y consideró que existió una mirada especialmente crítica sobre ella. “Creo que fue tratado de una manera muy machista también. Esto pasó en 2015, hace 11 años, y creo que las cosas fueron cambiando”, sostuvo.

Cuando le señalaron que para buena parte de la opinión pública ella aparecía como responsable de lo sucedido, respondió: “Siempre la culpable era yo, claro”. Pese a eso, aseguró que decidió no instalarse en el lugar de víctima y asumir únicamente las decisiones que le correspondían.

“Detesto el lugar de víctima. No me gusta decir: ‘Ay, sufrí, me hicieron esto’. Me hago responsable de mi parte, que los demás se hagan cargo de la suya y hay que seguir con fortaleza, no con debilidad”, remarcó.

Una nueva etapa personal y profesional

Con el paso de los años, Bernal eligió correrse de buena parte del ruido mediático y enfocarse nuevamente en su vida personal y profesional. Actualmente continúa vinculada al espectáculo y desarrolló Real Art Experience, una competencia de acrobacias aéreas que recorre distintas provincias buscando nuevos talentos. También siguió trabajando como actriz y bailarina.

A más de una década de aquel episodio, aseguró que consiguió reconstruir su entorno junto a su hijo y rescatar algunos aprendizajes del proceso. “Se destruyó todo. Las personas que no estaba bueno tener cerca se retiraron solitas, pero las que valían la pena se quedaron”, reflexionó.