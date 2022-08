Agregó que tiene "un poco de todo, humor, baile, buena música, buenos cantantes y actores. Hay un hilo conductor con una pequeña historia que se va narrando y la presencia de Flavio que es una estrella que logró mucho. Stravaganza es un viaje, un antes y un después en nuestras vidas. La gente se va maravillada. Para nosotros es un privilegio brindar esto para el público".

stravaganza.jpg Los 10 años de Stravaganza.

Gisela Bernal también hizo referencia a la importancia que tiene para ella presentarse en su provincia natal: "Estar en Jujuy es un plus, puedo visitar un montón de lugares con públicos maravillosos, pero cómo Jujuy no hay. Mi corazón está acá. Me encanta invitar a toda la gente y que nadie se lo pierda".

Siguió diciendo que "no es una obra convencional, no se puede ver en cualquier lugar porque tiene un vuelo, un arte y una estética diferente. Me siento muy feliz de haber hecho todo lo posible dentro de mis posibilidades para convencer a Flavio y a los espectadores para que vengamos a Jujuy porque el público se lo merece".

Por último sostuvo que Stravaganza marcó su vida y que "la vida me fue llevando por caminos distintos y me fue sorprendiendo. Esto es más que un regalo que superó mis sueños. Soy muy soñadora y sigo pensando que puedo hacer un montón de cosas. Estoy muy agradecida".

