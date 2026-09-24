Apartaron a una jugadora de pádel de la delegación argentina por mensajes antisemitas

Florencia Guerra Sodero, jugadora amateur de pádel, fue apartada preventivamente de la delegación argentina que participará del Panamericano de “Libres Amateur” 2026 después de que se difundieran publicaciones con expresiones antisemitas en sus redes sociales. La Asociación Pádel Argentino también inició un procedimiento disciplinario, por lo que la situación deportiva de la jugadora todavía no tiene una resolución definitiva.

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El episodio comenzó cuando Guerra Sodero anunció en Instagram que había sido seleccionada para representar a la Argentina y acompañó la publicación con una encuesta dirigida a sus seguidores.

Después de enumerar diferentes grupos a los que invitaba a participar, escribió: “Excepto judíos: ustedes no son bienvenidos” . El mensaje fue eliminado posteriormente y la deportista dio de baja sus cuentas ante la repercusión generada.

La reacción institucional fue inmediata. La Asociación Pádel Argentino (APA) informó que Guerra Sodero quedó separada preventivamente de la delegación nacional que debía competir en el Panamericano de “Libres Amateur”, previsto entre el 21 y el 24 de octubre en Asunción, Paraguay .

La entidad sostuvo que repudia “en forma categórica” las expresiones difundidas por la deportista y señaló que el antisemitismo y cualquier discriminación por motivos religiosos, étnicos o de origen son incompatibles con los valores que debe representar el deporte.

En uno de los tramos más fuertes del comunicado, APA expresó:

“Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”. “Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”.

Qué ocurrirá ahora con la jugadora

La separación de Guerra Sodero es preventiva. Paralelamente, APA abrió un procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP). Durante ese proceso, la jugadora podrá presentar su descargo y ejercer su derecho de defensa antes de que se defina si corresponde una sanción definitiva.

Por el momento, quedó fuera de la delegación argentina que participará del torneo de octubre. La asociación recordó además que el Código de Conducta de la FIP exige respetar los derechos de las personas sin distinción de religión u origen étnico y contempla también el comportamiento de los integrantes de la actividad en redes sociales y medios electrónicos.

“Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos” “Excepto judíos, ustedes no son bienvenidos”

Apartaron a una jugadora de pádel de la delegación argentina por mensajes antisemitas

Aparecieron otras publicaciones anteriores

Después de que el primer mensaje se viralizara, comenzaron a circular capturas de otras publicaciones atribuidas a Guerra Sodero en las que también habría utilizado expresiones contra personas judías.

Entre ellas aparecieron comentarios relacionados con la comunidad judía, una publicación de la DAIA y mensajes difundidos tras la muerte del papa Francisco. Las cuentas desde las que habrían sido realizados ya no se encontraban disponibles este jueves.

La aparición de esos antecedentes amplió la controversia, aunque familiares de la deportista cuestionaron la autoría de al menos una de las publicaciones que comenzaron a circular.

La familia habló de una “broma de muy mal gusto”

En medio de la repercusión, Vladimir Sodero, tío de la jugadora y abogado, habló públicamente sobre lo sucedido.

Sostuvo que su sobrina no tendría sentimientos de odio hacia la comunidad judía y caracterizó el mensaje inicial como “una broma de muy mal gusto, una ironía”. También adelantó que la deportista pediría disculpas.

El familiar señaló que el mensaje se publicó originalmente en una cuenta privada y dijo que no buscaba justificar el contenido. Incluso reconoció que, teniendo en cuenta la persecución histórica sufrida por el pueblo judío y el Holocausto, ese tipo de expresiones no tienen lugar.

Hasta este jueves por la tarde no se había conocido públicamente un descargo directo de Guerra Sodero.

Quién es Florencia Guerra Sodero

Guerra Sodero es una jugadora amateur cordobesa que participa habitualmente en competencias de pádel de su provincia, entre ellas torneos en las zonas de Pilar y El Totoral. Había conseguido un lugar dentro de la delegación argentina para el Panamericano de “Libres Amateur”.

El torneo estaba previsto como una de sus principales participaciones internacionales, pero la medida adoptada por la Asociación Pádel Argentino la deja, al menos preventivamente, fuera de la competencia.

Ahora el caso continuará en el ámbito disciplinario. Allí deberá analizarse la conducta atribuida a la deportista, su eventual descargo y las sanciones que pudieran corresponder según las normas que rigen la actividad.