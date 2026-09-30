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30 de septiembre de 2026 - 08:51
Deportes.

Mauro Icardi rompió el silencio sobre su presente tras quedar sin club

El delantero, actualmente sin equipo tras finalizar su vínculo con Galatasaray, publicó un extenso mensaje mientras espera su próximo destino profesional.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Mauro Icardi continúa sin club tras quedar libre del Galatasaray de Turquía.

Mauro Icardi continúa sin club tras quedar libre del Galatasaray de Turquía.

Mauro Icardi sigue sin equipo luego de finalizar su vínculo con el Galatasaray de Turquía durante el último período de transferencias. A la espera de resolver cuál será su próximo destino, el atacante argentino mantiene su preparación física de manera particular, tanto por su cuenta como junto a su pareja, la China Suárez.

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“Confunden desempleo con fracaso": el mensaje de Mauro Icardi

El exjugador del Inter publicó una extensa reflexión luego de recibir distintos comentarios en las redes sociales acerca de su presente futbolístico. Sus palabras rápidamente generaron repercusión entre sus seguidores. “Confunden desempleo con fracaso, yo lo llamo vida resuelta”, escribió Icardi al comenzar su publicación.

El delantero también cuestionó la mirada de quienes interpretan que no tener un contrato equivale a quedarse sin alternativas. “Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección”, expresó en su mensaje.

A lo largo del mismo posteo, Icardi sostuvo que su manera de manejar su carrera responde a una meta que persiguió desde sus comienzos como profesional: “Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual”.

En el cierre de su publicación, el atacante se dirigió a quienes, de acuerdo con su propia interpretación, se muestran inquietos por su situación actual y dejó una última reflexión: “No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”.

Tras finalizar su etapa en el Galatasaray, Icardi optó por no extender su vínculo con la institución turca, donde se había ganado un lugar entre los futbolistas más queridos por la hinchada y había pasado a ser el máximo goleador extranjero en la historia del club.

Mauro Icardi había sido vinculado a varios clubes

A los 33 años, el delantero fue vinculado con distintos clubes europeos y también apareció en el radar de River, aunque ninguna de esas posibilidades terminó transformándose en una incorporación concreta.

De acuerdo con lo publicado en los últimos días por el medio italiano TuttoMercato, el nombre de Icardi también habría sido acercado a diferentes equipos de España.

Si bien nunca llegó a disputar un partido profesional en territorio español, sus primeros pasos en el fútbol los dio en las divisiones juveniles del Barcelona. Más adelante, dejó la institución catalana y continuó su desarrollo en la Sampdoria de Italia.

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