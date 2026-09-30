El emotivo video de la AFA que palpita la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina

La AFA volvió a poner a Lionel Messi en el centro de la escena. A horas del partido de la Selección Argentina ante Bolivia en Córdoba, la cuenta oficial de la Albiceleste publicó un emotivo video dedicado al capitán, con la canción “Soy Argentino”, de La Mona Jiménez, como banda sonora.

La grabación recorre diferentes momentos de la carrera de Messi: desde sus primeros pasos en Newell’s hasta su llegada a la Selección argentina. Las imágenes muestran al rosarino con la camiseta que marcó sus comienzos y luego repasan distintos momentos que protagonizó con la Albiceleste.

“Antes del último baile, siempre hay cuarteto”, es la frase que acompaña la publicación antes de que comiencen a aparecer imágenes de los festejos de la Selección. El material incluye celebraciones de goles, asados, hinchas y la bandera que recuerda que las Islas Malvinas son argentinas.

El mensaje de la AFA antes del partido en Córdoba La publicación también funciona como una previa del regreso de la Selección a Córdoba. “La triple fecha arranca en Córdoba. Vamos de nuevo, Argentina”, señala el video.

Sobre el final aparecen algunos de los festejos más emblemáticos del equipo, entre ellos el gol de Lautaro Martínez y el de Enzo Fernández ante Inglaterra, en una edición que busca repasar el vínculo entre el seleccionado y sus hinchas. Con Messi como protagonista de principio a fin, la AFA cerró el video con una nueva invitación a acompañar a la Selección en el comienzo de esta etapa de la triple fecha.

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