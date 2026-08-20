Los Leones aplastaron a Nueva Zelanda y se metieron en la segunda ronda del Mundial

Los Leones golearon 7-1 a Nueva Zelanda y pasaron de fase en el Mundial de Hockey.

La selección argentina masculina de hockey sobre césped logró avanzar con autoridad a la siguiente instancia del Mundial, luego de imponerse con amplitud ante Nueva Zelanda. Los Leones vencieron 7-1 en su última presentación del Grupo A y finalizaron en el segundo lugar de la zona, por detrás de Países Bajos.

El seleccionado argentino afrontaba el partido con la obligación de ganar para asegurarse la clasificación por sus propios medios, por lo que asumió una postura ofensiva desde el primer minuto. Sin embargo, Nueva Zelanda se adelantó en el marcador y complicó inicialmente el panorama para el conjunto nacional.

Los Leones reaccionaron y convirtieron el partido en goleada Lejos de quedarse atrás, Argentina respondió con una reacción contundente. El equipo conducido por Lucas Rey logró revertir el resultado y encontró su mejor versión en ataque durante la segunda mitad, período en el que impuso una amplia superioridad y convirtió el triunfo en goleada.

Tomás Domene se convirtió en el principal protagonista del triunfo argentino al marcar tres veces. A su producción se sumaron los tantos de Bautista Capurro, que anotó por duplicado, mientras que Tadeo Marcucci y Nicolás Keenan fueron los encargados de completar la goleada por 7-1.

Los Leones avanzaron a la segunda ronda del Mundial de Hockey 2026 tras cerrar la fase de grupos con una contundente goleada.



El seleccionado argentino derrotó 7-1 a Nueva Zelanda y aseguró su clasificación a la próxima instancia del certamen.



Con una actuación… — MDZ Mendoza (@mdz_radio) August 20, 2026 Con esta victoria, Los Leones llegaron a seis unidades y se ubicaron en el segundo puesto del Grupo A, por detrás de Países Bajos. El conjunto europeo, que ya tenía garantizado su lugar en la próxima instancia, aún debe disputar su último compromiso frente a Japón. Los Leones afrontarán la segunda fase con confianza Argentina había comenzado su recorrido en el Mundial con un triunfo por 3-0 ante Japón, aunque en su segunda presentación sufrió una derrota 3-1 frente a Países Bajos. Por ese motivo, el duelo contra Nueva Zelanda se presentaba como una instancia decisiva para determinar su futuro en la competencia. La amplia diferencia obtenida no solo le permitió a Los Leones avanzar a la segunda ronda, sino que también significó un importante impulso anímico tras el traspié ante el seleccionado neerlandés. El conjunto argentino llega a la próxima etapa fortalecido y con una actuación contundente como respaldo.

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