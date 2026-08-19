River Plate empató con Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

River Plate empató 0 a 0 con Independiente Santa Fe de Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputó en el estadio El Campín de Bogotá, y se había sido postergado por el terremoto que afectó a varias ciudades de ese país.
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