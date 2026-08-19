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19 de agosto de 2026 - 23:32
Deportes.

River Plate empató con Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, River Plate igualó 0 a 0 con Independiente Santa Fe de Colombia.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Independiente Santa Fe y River Plate

Independiente Santa Fe y River Plate

River Plate empató 0 a 0 con Independiente Santa Fe de Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro se disputó en el estadio El Campín de Bogotá, y se había sido postergado por el terremoto que afectó a varias ciudades de ese país.

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