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17 de agosto de 2026 - 17:17
Sociedad.

Cómo quitar el sarro de las canillas con un sencillo truco casero

Una mezcla económica de ingredientes que suelen estar en casa permite remover la acumulación de cal y recuperar el brillo de las canillas de manera fácil.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco casero para terminar con el sarro de las canillas con ingredientes que tenés en tu casa.

El truco casero para terminar con el sarro de las canillas con ingredientes que tenés en tu casa.

El truco casero para quitar el sarro acumulado en las canillas se convirtió en una solución frecuente para quienes deben lidiar con los efectos del agua dura, que suele dejar marcas y hacer que las superficies pierdan su aspecto brillante. Los depósitos minerales, principalmente de calcio y magnesio, no representan únicamente un inconveniente visual.

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Es que con el tiempo, también pueden obstruir los conductos por donde circula el agua y favorecer el deterioro de grifos y otros accesorios. Para resolver esta situación habitual, se puede recurrir a una opción sencilla, accesible y eficaz, capaz de desprender la cal adherida a las superficies sin necesidad de utilizar sustancias abrasivas ni realizar un gasto elevado.

El truco para terminar con el sarro en las canillas

Para conseguir una remoción completa del sarro acumulado en las canillas, es importante realizar la tarea de limpieza sin apuros y respetar una serie de pasos de manera organizada.

Entre las alternativas más aconsejadas se encuentra la combinación de vinagre blanco con agua, ya que esta mezcla ayuda a disolver los depósitos de calcio y magnesio que se adhieren a las superficies y provocan tanto el aspecto blanquecino como la disminución del brillo original de grifos y demás accesorios.

Además, se trata de una opción accesible, sencilla de utilizar y más suave que numerosos limpiadores comerciales disponibles en el mercado. A continuación, te explicamos cómo realizar el procedimiento paso por paso:

  • Preparar la solución: llenar un pulverizador limpio con la misma cantidad de vinagre blanco y agua. Luego, cerrar el recipiente y moverlo suavemente para que los dos componentes se mezclen de manera uniforme.
  • Aplicar sobre el sarro: pulverizar la preparación sobre las zonas donde se encuentre acumulada la suciedad, procurando cubrir toda el área. Es importante reforzar la aplicación en juntas, roscas y bocas de salida del agua, ya que son sectores donde los depósitos suelen concentrarse.
  • Esperar el tiempo necesario: permitir que la mezcla permanezca sobre la superficie durante 10 a 20 minutos, dependiendo de qué tan adherido esté el sarro. Si las incrustaciones son especialmente difíciles de remover, una alternativa es colocar encima un paño previamente humedecido con la solución, para mantener el producto en contacto con la zona durante más tiempo.
  • Remover las incrustaciones: utilizar un cepillo de cerdas suaves o una tela de microfibra y pasarla sobre la superficie mediante movimientos circulares y delicados. De esta manera, se puede aflojar el sarro acumulado sin deteriorar ni rayar el acabado de la canilla.
  • Enjuagar la superficie: una vez finalizada la limpieza, lavar cuidadosamente la canilla con agua tibia, procurando retirar por completo tanto los restos de vinagre como los residuos de suciedad que se hayan desprendido durante el procedimiento.
  • Secado inmediato: al terminar el enjuague, pasar un paño limpio completamente seco por toda la canilla para quitar la humedad restante. Esto ayuda a impedir que queden nuevas manchas provocadas por el agua y contribuye a conservar el brillo de la superficie durante más tiempo.
  • Mantenimiento periódico: volver a realizar esta limpieza una vez por semana o cada 15 días, dependiendo del grado de dureza del agua del lugar. Mantener esta frecuencia permite reducir la acumulación y evitar que el sarro vuelva a instalarse en la canilla.

    Este método no se limita a devolverles una apariencia limpia y reluciente a las canillas: también contribuye a mantenerlas en buenas condiciones de uso y a extender la durabilidad de los distintos accesorios instalados tanto en el baño como en la cocina.

    Con incorporar una rutina de limpieza sencilla y sostenida alcanza para mantener el sarro bajo control, sin necesidad de complicar la tarea.

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