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19 de agosto de 2026 - 17:07
Sociedad.

El truco casero para reparar las zapatillas despegadas y extender su vida útil

Un método práctico permite reparar partes despegadas y recuperar zapatillas que parecían estar listas para ser reemplazadas, de forma sencilla y en casa.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El truco casero para reparar las zapatillas despegadas y extender su vida útil.

El truco casero para reparar las zapatillas despegadas y extender su vida útil.

Antes de pensar en comprar otro par, se puede recurrir a un truco casero que ayuda a conservar el calzado en mejores condiciones durante más tiempo y, de esta manera, prolongar su duración. Las zapatillas, tanto deportivas como de estilo urbano, se transformaron en una de las opciones preferidas debido a la comodidad y resistencia que ofrecen.

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A pesar de su durabilidad, el desgaste provocado por el uso frecuente suele hacerse notar primero en la zona delantera. La punta es una de las partes que permanece en mayor contacto y fricción con el piso, por lo que con el paso del tiempo puede deteriorarse y comenzar a despegarse.

Con este método casero, es posible arreglar las zapatillas de manera sencilla, recuperar su estado y prolongar su uso sin necesidad de reemplazarlas ni atravesar mayores inconvenientes.

El truco para arreglar las zapatillas

El deterioro que pueden experimentar las zapatillas como consecuencia del uso cotidiano suele ser especialmente notorio en comparación con otras prendas. Sin embargo, cuando un par antiguo comienza a presentar la puntera despegada, existe un truco casero que puede ayudar a restaurarlo y prolongar su utilización.

Aunque no existen soluciones milagrosas, disponer de un pegamento especialmente diseñado para calzado, que sea seguro y compatible con superficies de goma, resulta fundamental para conseguir una reparación efectiva.

Con algo de atención y siguiendo unos pasos sencillos, este método casero puede realizarse rápidamente. Para comenzar, se recomienda introducir papel o hojas de diario en el interior del calzado, de manera que conserve su estructura original durante la reparación.

Luego, es fundamental higienizar cuidadosamente la zona de la puntera, retirando cualquier resto de tierra, suciedad o adhesivo antiguo. Una vez que las superficies estén limpias, se debe distribuir el pegamento sobre ambas partes que serán unidas.

Para conseguir que la unión quede bien asegurada, es necesario mantener presionada la zona reparada mediante una bandita elástica o cinta adhesiva, de modo que ambas superficies permanezcan en contacto mientras el adhesivo fija correctamente. Después de esperar unos minutos para que el pegamento se seque, se puede quitar el elemento utilizado para sujetar la zapatilla y volver a utilizarla con normalidad gracias a este sencillo método casero.

Adoptar una rutina de mantenimientod de las zapatillas

De todas formas, para no tener que recurrir continuamente a reparaciones, es conveniente adoptar una rutina de mantenimiento y cuidado del calzado.

La higiene cumple un papel clave a la hora de extender su duración: se recomienda limpiar las zapatillas manualmente, conservarlas en espacios secos y con buena circulación de aire, permitir que se ventilen luego de cada uso y recurrir a productos apropiados para su conservación.

De esta manera, además de contar con un práctico método casero para solucionar determinados desperfectos, será posible mantener las zapatillas en mejores condiciones durante mucho más tiempo.

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