Cuáles son los mejores 6 trucos para limpiar bien la cocina. 

Limpiá el microondas con una mezcla de vinagre blanco, agua y gotas aromatizantes.

Con respecto al piso, tras cada cocinado, recogé y barré los restos de comida. A la hora de fregar, tené en cuenta el material del suelo. Si es de cerámica o gres, emplea agua tibia y un fregasuelos o un chorrito de vinagre. Si es de piedra natural, lo mejor es agua con jabón neutro o amoniaco. Para los suelos de madera o laminados, usa medio vaso de vinagre blanco en un cubo de agua tibia y escurre bien.

Colocá bolitas de algodón con esencias en el tacho de basura debajo de la bolsa donde tirás los desechos, para evitar el mal olor que allí se acumula.

Colocá hojas de laurel en el interior de frascos que contengan alimentos como arroz o harina para evitar la aparición de gorgojos.

Por qué la cocina se ensucia fácil

La cocina es el centro del hogar, en el sentido de que es el espacio en el que los convivientes se reúnen para hacer algo que ensucia tanto como es el hecho de cocinar.

No hay nada más claustrofóbico que una cocina oscura. Si las bombillas hace mucho que no las cambias (y alguna de ellas ya no funciona) o no usas unas adecuadas, a lo mejor un cambio en la iluminación hace que la cocina se sienta más limpia y confortable.

Seguramente más de uno reconozca que tiene TOC cada vez que ve las estanterías con las puertas abiertas. Cerralas bien cada vez que las uses. Si no hay puertas y el estante está abierto, no lo llenes en exceso: serán más fáciles de limpiar y a la vez no imprimirán una sensación de caos de elementos.