ANSES: quiénes cobran hoy, 8 de septiembre, según la terminación del DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este martes 8 de septiembre una nueva etapa del calendario de pagos correspondiente al noveno mes del año. Jubilados, pensionados y titulares de distintas asignaciones tienen acreditaciones previstas según la terminación de su Documento Nacional de Identidad (DNI).

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Las prestaciones de septiembre llegan con una actualización del 2,11% por movilidad . Además, jubilados, pensionados y titulares de determinadas Pensiones No Contributivas alcanzados por la medida reciben el bono extraordinario de $70.000 .

El cronograma comienza este martes con las Pensiones No Contributivas (PNC) . Cobran durante la jornada los beneficiarios cuyos documentos terminan en 0 y 1 .

También reciben sus haberes los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0 .

El calendario contempla además a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) cuyos documentos finalizan en 0. En los casos alcanzados por la medida, estas prestaciones se complementan con el bono de $70.000.

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Este martes también cobran los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con DNI terminado en 0.

La misma terminación corresponde a quienes reciben la Asignación Familiar por Hijo a través del SUAF. En los casos que corresponda, la Tarjeta Alimentar se acredita junto con la AUH de acuerdo con las condiciones de cada beneficiario.

Por su parte, las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas se encuentran disponibles para todas las terminaciones de DNI dentro del período establecido por ANSES. También continúa el cronograma de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción para todas las terminaciones.

Cómo consultar en Mi ANSES cuándo y dónde cobro

Los beneficiarios que quieran confirmar la fecha exacta, el banco o el lugar donde recibirán su prestación pueden hacerlo mediante Mi ANSES.

Para ingresar es necesario contar con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de la plataforma, se debe buscar la sección correspondiente a Cobros y consultar la fecha y el medio de pago asignado.

La información también puede revisarse desde la aplicación oficial Mi ANSES, donde cada titular puede acceder a sus fechas de cobro y datos personales.

Es recomendable realizar esta consulta antes de dirigirse a una sucursal bancaria, ya que el calendario varía de acuerdo con la prestación y la terminación del DNI.

Calendario de ANSES para este martes 8 de septiembre

En resumen, durante este martes cobran:

Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 0 y 1.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminado en 0.

PUAM: DNI terminado en 0.

Asignación Universal por Hijo: DNI terminado en 0.

Asignación Familiar por Hijo - SUAF: DNI terminado en 0.

Asignaciones Familiares de PNC: todas las terminaciones dentro del período de pago correspondiente.

El calendario continuará durante los próximos días de septiembre de manera escalonada según la terminación del DNI de cada beneficiario.