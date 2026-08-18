Prestación por desempleo de Anses: quiénes pueden acceder y cómo solicitarla

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) contempla una prestación destinada a los trabajadores en relación de dependencia que quedan desempleados por motivos que no les son atribuibles. También puede alcanzar a los finalizan un vínculo laboral por vencimiento del contrato u otras variables consideradas por la Ley de Contrato de Trabajo .

La Prestación por Desempleo de Anses está destinada a brindar un respaldo económico temporal a las personas que quedaron sin trabajo, mientras atraviesan el proceso de búsqueda de una nueva oportunidad laboral . De esta manera, busca amortiguar el impacto en los ingresos que genera la pérdida del empleo y acompañar a los beneficiarios durante su reinserción en el mercado de trabajo .

Para solicitar esta prestación, los trabajadores deben reunir una serie de condiciones establecidas previamente. En el caso de quienes tienen un empleo permanente , se exige contar con un mínimo de seis meses de actividad laboral con aportes durante los tres años anteriores al despido o al vencimiento del vínculo contractual.

Para los trabajadores eventuales o de temporada , el requisito consiste en haber acumulado menos de 12 meses de trabajo en los últimos tres años, además de acreditar más de 90 días de actividad durante el año previo a la finalización de la relación laboral.

El importe de la prestación y el período durante el cual se percibe se determinan según el nivel de ingresos que tenía el trabajador y la cantidad de meses con aportes registrados en los tres años previos a la solicitud. La ayuda puede extenderse durante entre 2 y 12 cuotas. En el caso de las personas mayores de 45 años, se contempla además una extensión de seis meses en el tiempo de cobro.

Como parte del trámite, Anses se encarga de gestionar una cuenta bancaria de la Seguridad Social a nombre de la persona beneficiaria, destinada a depositar allí el dinero correspondiente a la prestación. Una vez completado el procedimiento, el titular puede retirar los fondos en la sucursal asignada y recibe una tarjeta de débito que permite operar y extraer efectivo mediante los cajeros automáticos.

Cuando el beneficiario ya recibe otra prestación de Anses a través de una cuenta bancaria, no será necesario abrir una nueva, ya que se utilizará esa misma cuenta para depositar la Prestación por Desempleo. Por su parte, quienes tengan una cuenta bancaria propia pueden pedirle a la entidad financiera que la convierta en una Cuenta de la Seguridad Social para recibir allí el beneficio.

ANSES.

La persona que recibe la Prestación por Desempleo también puede acceder al mismo tiempo a determinadas asignaciones familiares, entre ellas la correspondiente al prenatal, la Asignación Universal por Hijo (AUH), las ayudas por nacimiento o adopción, la asistencia escolar anual y la asignación destinada a quienes contraen matrimonio.

Cómo se hace el trámite

Esta prestación constituye un apoyo económico para los trabajadores que quedaron sin empleo bajo relación de dependencia, siempre que reúnan las condiciones y exigencias establecidas por la normativa vigente para acceder al beneficio.

Si el despido fue sin causa justificada : se debe presentar el telegrama de despido, la carta documento o una nota de desvinculación firmada por el empleador y con certificación correspondiente.

: se debe presentar el telegrama de despido, la o una nota de desvinculación firmada por el empleador y con certificación correspondiente. Si la finalización del vínculo laboral se produjo por quiebra o concurso preventivo del empleador: puede acreditarse mediante una constancia emitida por el síndico que certifique la rescisión del contrato de trabajo, una copia autenticada de la sentencia de quiebra expedida por el juzgado, el telegrama enviado por el empleador notificando el cese debido a la quiebra o una copia del Boletín Oficial en el que figure publicada la declaración de quiebra.

Si el trabajador finalizó la relación laboral por una causa justificada : deberá presentar los telegramas enviados por él, tanto el utilizado para realizar la intimación como aquel mediante el cual comunicó formalmente la desvinculación.

: deberá tanto el utilizado para realizar la como aquel mediante el cual comunicó formalmente la desvinculación. Si no se renovó un contrato con fecha de finalización establecida : será necesario aportar una copia del contrato laboral cuyo plazo ya haya concluido.

: será necesario aportar una copia del contrato laboral cuyo plazo ya haya concluido. Cuando fallece un empleador unipersonal : se deberá presentar una copia certificada del certificado o acta de defunción correspondiente.

: se deberá presentar una copia certificada del correspondiente. Si al momento de finalizar el último vínculo laboral el trabajador atravesaba una enfermedad o había sufrido un accidente, ya fuera de origen laboral o no laboral: tendrá que acreditar su aptitud médica para desempeñarse en un puesto de trabajo compatible con su condición de salud mediante el certificado correspondiente.

Para comenzar la gestión, es necesario contar con el DNI en original y fotocopia, además de presentar la documentación que acredite la situación de desempleo, también en ambas versiones. El comprobante requerido puede ser diferente según la situación particular de cada trabajador.

La gestión puede efectuarse de manera online a través del sitio oficial de Anses, accediendo a la sección “Atención Virtual” con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En caso de no contar con esta última, es posible crearla en ese mismo momento. Como alternativa, el trámite también puede completarse presencialmente en una oficina de Anses, aunque para ello es necesario solicitar un turno con anticipación.