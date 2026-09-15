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15 de septiembre de 2026 - 07:19
País.

¿Cómo se trabaja hoy en los medios digitales más importantes del país? Streaming Day llega al NOA

Streaming Day llega al NOA con referentes de Luzu, Olga, Infobae, Blender y Canal 4 de Jujuy. Será en Salta el 24 de octubre.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
StreamingDay llega al NOA (Foto generada con IA)

Streaming Day llega al NOA (Foto generada con IA)

Salta será sede el 24 de octubre de Streaming Day, una jornada inédita de capacitación que reunirá a profesionales de algunos de los medios y plataformas digitales más importantes de la Argentina, como LUZU, Blender, Infobae, El Trece y Canal 4 de Jujuy, para compartir conocimientos, experiencias y herramientas sobre la nueva industria de la comunicación.

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Durante más de 10 horas de capacitación, estudiantes, profesionales, creadores de contenido y personas interesadas en la comunicación podrán conocer cómo funciona actualmente la industria de los medios digitales y cuáles son las herramientas necesarias para desarrollarse en un sector que cambia constantemente.

La propuesta abordará diferentes áreas que hoy forman parte del mundo de la comunicación: redes sociales, periodismo digital, YouTube, producción de streaming, comunidades, contenidos, musicalización y producción audiovisual, entre otras temáticas.

Streaming Day llega al NOA

Streaming Day llega al NOA

Uno de los grandes diferenciales de Streaming Day será la posibilidad de conocer de ver como funciona un estudio de streaming, con equipos reales y experiencias prácticas en vivo, acercando a los participantes al detrás de escena de una industria que continúa creciendo y transformando la manera en que se producen y consumen contenidos.

El encuentro busca generar un espacio de formación y conexión para quienes quieren comprender las nuevas dinámicas de los medios y adquirir herramientas directamente de profesionales que trabajan en la industria.

Streaming Day llega con una premisa clara: acercar conocimiento y oportunidades de formación al interior del país, demostrando que para aprender de la nueva industria de los medios ya no es necesario viajar a Buenos Aires. Aún se pueden adquirir los últimos accesos con descuento en streamingday.com.ar

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