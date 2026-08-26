Streaming day llega al NOA con referentes de Luzu, Olga, Infobae, Blender y Canal 4 de Jujuy

En Streaming Day no solo vas a escuchar historias. Vas a llevarte herramientas, inspiración y una nueva forma de entender cómo funciona la industria del streaming y los nuevos medios.

El próximo 24 de octubre, Salta será sede de Streaming Day , un encuentro que propone casi 10 horas de capacitación , charlas y experiencias junto a profesionales de la industria del streaming, la producción audiovisual, el periodismo y la comunicación digital.

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La jornada contará con referentes vinculados a Luzu, Olga, Infobae, Blender, Canal 4 de Jujuy y otros importantes espacios de comunicación, quienes compartirán herramientas, experiencias y secretos de su trabajo.

Entre los speakers confirmados se encuentran Bianca Gregotti (Luzu), Lauti Kermen (OLGA), Hernán Bourdieu (Infobae), Ramiro Ruffini (OLGA) y Mindy Yaniello (CM de Mario Pergolini) de Canal 13, entre otros nombres que serán anunciados próximamente.

La propuesta busca acercar al interior las herramientas y conocimientos que muchas veces se concentran en Buenos Aires, generando un espacio de formación para estudiantes, periodistas, productores, comunicadores y creadores de contenido.

Durante el encuentro se abordarán temáticas como producción de streaming, producción periodística, musicalización, cámaras, dirección, redes sociales y generación de contenidos, combinando charlas, microcharlas y dinámicas participativas.

“Queremos que quienes viven en el NOA puedan acceder a las mismas herramientas y conocimientos que muchas veces están concentrados en Buenos Aires. Streaming Day nace con esa intención: traer a Salta a quienes están haciendo los nuevos medios”, señalaron desde la organización.

El evento se realizará en el Hotel Alejandro I de Salta, con una jornada completa de formación y networking.

Las entradas son limitadas y ya se encuentran disponibles en: streamingday.com.ar

Streaming Day: aprender de quienes están haciendo el futuro de los medios. Streaming Day: aprender de quienes están haciendo el futuro de los medios.