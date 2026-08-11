Brad Pitt contó que volvió a tomar alcohol después de siete años y habló de su difícil momento

Los seguidores de Brad Pitt expresaron su preocupación luego de que el actor reconociera que retomó el consumo de alcohol después de haber permanecido siete años sin beber . La confesión se produjo durante una entrevista, en la que el protagonista de Pecados capitales habló sobre su situación.

En diálogo con la revista Esquire, el ganador del Oscar confirmó que volvió a beber , aunque buscó restarle importancia a lo ocurrido y evitó presentar la situación como algo especialmente grave.

Además, el actor se refirió a su divorcio y contó que, durante una etapa marcada por los fuertes conflictos familiares que enfrentó, llegó a atravesar “pensamientos suicidas” .

“Estuve sobrio durante siete años. Y luego recaí” , reconoció Pitt entre risas. El actor explicó que, desde entonces, intenta consumir alcohol “de una manera más medida” . Según relató, en un par de ocasiones se excedió en la confianza y advirtió que debía frenar: “No, esto no me conviene”. De todos modos, remarcó que no se trató de grandes cantidades .

El tema apareció durante la entrevista cuando Pitt le ofreció vino al periodista que conversaba con él en su casa. En ese contexto, comentó que suele tomar “un par de copas”, aunque señaló que no puede beber mucho más. “Tengo que ser profesional al respecto”, sostuvo.

Brad Pitt y su separación de Angelina Jolie

En otro tramo de la entrevista, Pitt recordó su separación de Angelina Jolie en 2016 y contó que, durante una etapa de fuertes conflictos familiares, llegó a atravesar “pensamientos suicidas”.

El actor de El club de la pelea describió la intensidad de aquel momento y afirmó: “El dolor era tan opresivo que -no iba a hacer nada al respecto-, pero podía sentir el frío acero de la bala en mi cabeza”.

Pitt abandonó el consumo de alcohol después del episodio ocurrido a bordo de un avión en 2016, un hecho que aceleró su separación de Angelina Jolie. En aquel momento, la actriz lo acusó de violencia de género, mientras que el conflicto entre ambos se prolongó durante varios años.

Brad Pitt consiguió la custodia compartida de sus hijos. Twitter

Los protagonistas de Sr. y Sra. Smith obtuvieron el reconocimiento legal de su soltería en 2019, aunque el proceso de divorcio recién quedó concluido en 2024.

Durante una entrevista con The New York Times realizada en 2019, Pitt contó que llevaba un período sin consumir alcohol como parte de un programa destinado a brindar apoyo a personas con problemas de alcoholismo. En aquella oportunidad, explicó los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: “Había llegado al límite”, afirmó, y agregó que por esa razón había dejado de tener la posibilidad de beber.

brad pitt

En 2025, el actor volvió a referirse a aquella etapa durante una entrevista para el podcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard. Allí recordó que se encontraba “prácticamente de rodillas” y reconoció que necesitaba “despertar de una vez por todas en algunos aspectos” de su vida.

“Estaba probando de todo, cualquier cosa que me propusieran. Fue una época difícil. Necesitaba un nuevo comienzo”, había expresado.