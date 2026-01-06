Brad Pitt cumplió 62 años: las fotos que muestran como desafía al paso del tiempo

Así está hoy Brad Pitt a los 62 años: las fotos de la íntima celebración.
Brad Pitt celebró su cumpleaños número 62 el 18 de diciembre, y nuevamente su aspecto físico y energía captaron la mirada del público. Su vitalidad no responde a fórmulas mágicas, sino a un enfoque constante basado en disciplina, equilibrio y cuidado personal.
Uno de los fundamentos de su salud es un régimen alimenticio sencillo y organizado. El actor prioriza ingredientes naturales y limita al máximo los productos ultraprocesados.
Un cambio decisivo en su estilo de vida se dio en 2017, cuando optó por eliminar completamente el consumo de alcohol, un ajuste que fortaleció tanto su físico como su bienestar emocional.
La actividad física también es esencial en su rutina, aunque sin caer en excesos. Pitt realiza entrenamientos alrededor de tres veces por semana, combinando ejercicios de fuerza con trabajo cardiovascular.
Sigue un esquema de entrenamiento segmentado, que le permite focalizar distintos grupos musculares en días alternados, evitando la fatiga excesiva y favoreciendo la recuperación efectiva.
Brad Pitt: así luce a los 62 años
La combinación de hábitos saludables, tanto en la dieta como en la actividad física, se traduce en un efecto notable. Brad Pitt mantiene un aspecto impresionante, que casi no refleja los 62 años que figura en sus registros oficiales.