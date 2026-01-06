Brad Pitt cumplió 62 años: las fotos que muestran como desafía al paso del tiempo

Así está hoy Brad Pitt a los 62 años: las fotos de la íntima celebración.

Brad Pitt celebró su cumpleaños número 62 el 18 de diciembre, y nuevamente su aspecto físico y energía captaron la mirada del público. Su vitalidad no responde a fórmulas mágicas, sino a un enfoque constante basado en disciplina, equilibrio y cuidado personal.

Uno de los fundamentos de su salud es un régimen alimenticio sencillo y organizado. El actor prioriza ingredientes naturales y limita al máximo los productos ultraprocesados.

Brad Pitt cumplió 62 años y desafió al tiempo. Un cambio decisivo en su estilo de vida se dio en 2017, cuando optó por eliminar completamente el consumo de alcohol, un ajuste que fortaleció tanto su físico como su bienestar emocional.

La actividad física también es esencial en su rutina, aunque sin caer en excesos. Pitt realiza entrenamientos alrededor de tres veces por semana, combinando ejercicios de fuerza con trabajo cardiovascular.

Así está hoy Brad Pitt a los 62 años. Sigue un esquema de entrenamiento segmentado, que le permite focalizar distintos grupos musculares en días alternados, evitando la fatiga excesiva y favoreciendo la recuperación efectiva. Brad Pitt: así luce a los 62 años La estrella de Hollywood celebró un nuevo aniversario de su natalicio. La combinación de hábitos saludables, tanto en la dieta como en la actividad física, se traduce en un efecto notable. Brad Pitt mantiene un aspecto impresionante, que casi no refleja los 62 años que figura en sus registros oficiales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.