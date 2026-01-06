martes 06 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
6 de enero de 2026 - 11:48
Brad Pitt

Brad Pitt cumplió 62 años: las fotos que muestran como desafía al paso del tiempo

El reconocido actor de Hollywood festejó su cumpleaños en un encuentro íntimo y sorprendió con su estado físico y buena energía.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Así está hoy Brad Pitt a los 62 años: las fotos de la íntima celebración. &nbsp;

Así está hoy Brad Pitt a los 62 años: las fotos de la íntima celebración.

 

Brad Pitt celebró su cumpleaños número 62 el 18 de diciembre, y nuevamente su aspecto físico y energía captaron la mirada del público. Su vitalidad no responde a fórmulas mágicas, sino a un enfoque constante basado en disciplina, equilibrio y cuidado personal.

Lee además
El elogio de Brad Pitt para Franco Colapinto tras su encuentro en el estreno mundial de la película de la F1.  
Automovilismo.

Brad Pitt elogió a Franco Colapinto luego de su encuentro en el estreno de la película de la F1
Las sorprendentes declaraciones de Brad Pitt sobre Lionel Messi.  
Fútbol.

Las elogiosas declaraciones de Brad Pitt sobre Lionel Messi: ¿Qué dijo?

Uno de los fundamentos de su salud es un régimen alimenticio sencillo y organizado. El actor prioriza ingredientes naturales y limita al máximo los productos ultraprocesados.

Brad Pitt cumplió 62 años y desafió al tiempo.

Un cambio decisivo en su estilo de vida se dio en 2017, cuando optó por eliminar completamente el consumo de alcohol, un ajuste que fortaleció tanto su físico como su bienestar emocional.

La actividad física también es esencial en su rutina, aunque sin caer en excesos. Pitt realiza entrenamientos alrededor de tres veces por semana, combinando ejercicios de fuerza con trabajo cardiovascular.

Así está hoy Brad Pitt a los 62 años.

Sigue un esquema de entrenamiento segmentado, que le permite focalizar distintos grupos musculares en días alternados, evitando la fatiga excesiva y favoreciendo la recuperación efectiva.

Brad Pitt: así luce a los 62 años

La estrella de Hollywood celebró un nuevo aniversario de su natalicio.

La combinación de hábitos saludables, tanto en la dieta como en la actividad física, se traduce en un efecto notable. Brad Pitt mantiene un aspecto impresionante, que casi no refleja los 62 años que figura en sus registros oficiales.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Brad Pitt elogió a Franco Colapinto luego de su encuentro en el estreno de la película de la F1

Las elogiosas declaraciones de Brad Pitt sobre Lionel Messi: ¿Qué dijo?

Terrible: le desvalijaron la casa a Brad Pitt y revelaron qué se llevaron los ladrones

Las más leídas

Rutas intransitables (Foto de archivo).
Atención.

El estado de las rutas en Jujuy: hay cuatro cortes totales

Gabriel fue atropellado y el conductor se dio a la fuga.
Irresponsabilidad.

Alto Comedero: atropellaron a un joven que volvía del pesebre y el conductor se dio a la fuga

En Jujuy se esperan precipitaciones por encima de lo normal: para cuándo serán
Tiempo.

Regresan las alertas por tormentas a Jujuy: qué dice el pronóstico y cuándo lloverá

Guerreras Doradas del K-Pop llegan a Jujuy.
Show.

Llegan a Jujuy las Guerreras K-pop con un espectáculo imperdible

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa
Ruta 34.

Violó la prisión domiciliaria y logró viajar desde Salta hasta Jujuy con dólares falsos ocultos en la ropa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel