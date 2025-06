Brad Pitt elogió a Franco Colapinto luego de su encuentro en el estreno de la película de la F1

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/dailycolapinto/status/1938052321625133093&partner=&hide_thread=false | Brad Pitt sobre Franco Colapinto!



- "No se si conocen a Franco Colapinto, nuestro piloto"

Brad - "Si, claro que si"

- "¿Y que opinas sobre él?"

Brad - "Creo que tiene un gran futuro por delante. Y es genial verlo de vuelta ahi"



@eltreceoficial pic.twitter.com/UiKYq5hICL — FC43 (@dailycolapinto) June 26, 2025

La reunión entre el actor estadounidense y el joven piloto bonaerense de 22 años tuvo lugar durante una de las avant premieres globales celebradas en Times Square, Nueva York. Colapinto, quien asistió junto a otros competidores de la parrilla y acompañado por su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gasly, tuvo la oportunidad de saludar al protagonista del filme, quien interpreta a un piloto en la película.

El encuentro fue relajado, con un apretón de manos y sonrisas que rápidamente se difundieron en redes sociales. Luego de la función, Colapinto compartió cómo vivió esa experiencia: “Brad estuvo medio flojo, como en la película. No, mentira, crack, crack. Lo conocí. Estaba afeitado, y dije ‘este no es’. Estaba pelado, sin barba y me dije ‘¿qué pasó Brad?’. Los años nos pegan a todos. Seguro a las chicas no les importa. ¿Qué tiene? ¿60 años? Ya está grande. No importa, ¿no? La verdad, un crack, muy buena persona. Además, cómo nos recibió... Y después, conocer a Brad cuando estuve viendo sus películas desde los 10 años... Es una locura, un sueño", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ColapintoFiles/status/1934743596709925242&partner=&hide_thread=false | ¡FRANCO COLAPINTO JUNTO A BRAD PITT!



pic.twitter.com/4k69Z6sWBi — 43 (@ColapintoFiles) June 16, 2025

La alfombra roja: una experiencia fuera de pista

Colapinto destacó la magnitud del evento en uno de los lugares más emblemáticos de Nueva York: “Nunca vi tantas televisiones juntas en mi vida”. La alfombra roja y el ambiente de Hollywood contrastaron con la rutina habitual del piloto, quien este fin de semana regresará a la competencia en el circuito Red Bull Ring, durante el Gran Premio de Austria, la undécima fecha del calendario 2025 de la Fórmula 1.

Antes del retorno de la F1 a Europa, Colapinto suma el reconocimiento de Brad Pitt y una experiencia memorable fuera de la pista. “Fue una experiencia única caminar por la alfombra roja en Times Square y conocer a Brad Pitt. Sin duda, fue un día que nunca voy a olvidar. La película será el tema de conversación en el paddock este fin de semana y me entusiasma que todos la puedan ver”, expresó el piloto argentino en declaraciones difundidas por su equipo francés con base en Enstone, Inglaterra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/TinoCLeclerc/status/1934751027464421490&partner=&hide_thread=false Brad Pitt con Colapinto y Gasly pic.twitter.com/a0i4DLSyyW — Tino (@TinoCLeclerc) June 16, 2025

De cara a la próxima carrera, Colapinto comentó: “No fue el resultado que queríamos el fin de semana en Canadá, pero avanzamos sesión tras sesión y mostramos potencial. Es un circuito que conozco bien y habrá presión para maximizar todo en la clasificación y sumar puntos en la carrera”, expresó sobre la competencia venidera en Austria.

Historial destacado de Colapinto en el circuito austríaco

¿Cuál ha sido el desempeño de Colapinto en el circuito austríaco? El Red Bull Ring es un trazado muy familiar para el piloto de Pilar, que guarda buenos recuerdos allí, ya que ganó en la Fórmula Regional en 2021. En esa misma carrera, Gabriel Bortoleto, actual piloto de Sauber, completó el podio. Además, Colapinto logró un tercer y cuarto puesto en la Fórmula 3 en 2022 y 2023, respectivamente, y terminó segundo en la Fórmula 2 la temporada pasada.

Colapinto correrá su quinto GP desde su llegada a Alpine.

Días y horarios de la actividad de Franco Colapinto en el GP de Austria de la Fórmula 1

Viernes 27 de junio

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Austria)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Austria)

Sábado 28 de junio

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Austria)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Austria)

Domingo 29 de junio

Carrera a 71 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Austria)