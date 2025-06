Las elogiosas declaraciones de Brad Pitt sobre Lionel Messi: ¿Qué dijo?

Brad Pitt y Damson Idris protagonizaron un intercambio que dejó atrás los motores y el asfalto para sumergirse en el mundo del deporte y sus íconos , en medio de la promoción de la película sobre Fórmula 1 . Los actores participaron en debates en un programa y llamaron la atención, no solo por su tono cómico, sino también por sus opiniones.

La charla tomó un rumbo fascinante cuando apareció un nombre de fama mundial: Lionel Messi. Al debatir sobre quién es superior en diferentes deportes, Idris expresó con convicción: “El mejor atleta del fútbol es mejor que el mejor atleta del fútbol americano”. Pitt no tardó en reaccionar, defendiendo con pasión el deporte más popular en Estados Unidos: “No, no puedes decir eso”.