El picante cruce entre Lionel Messi y James Rodríguez: Qué se dijeron y el motivo del entredicho

En el cruce entre Argentina y Colombia por las Eliminatorias , no faltaron los choques físicos ni los intercambios tensos , incluso en el plano verbal. En este terreno, quien tomó la delantera fue Lionel Messi , que recibió con frialdad a James Rodríguez , ahora un rival emblemático tras sus polémicas declaraciones horas antes del partido que terminó 1-1.

El saludo entre Messi y James fue seco y formal, casi como un trámite obligado . No hubo la calidez ni la camaradería que se había visto en ocasiones anteriores, ni muestras de afecto mutuo. Se limitaron a estrechar las manos, intercambiar banderines y poco más. Luego, se concentraron en escuchar las indicaciones del árbitro paraguayo Juan Gabriel Benítez y en decidir el arco y el saque inicial .

Durante el segundo tiempo, cuando el encuentro se tornó más tenso, los dos jugadores que llevan la camiseta número 10 tuvieron un intercambio verbal poco cordial, donde pareció que Messi le estaba reprochando algo a James . Ambos cubrieron sus bocas para impedir que se entendieran sus palabras, por lo que resultó imposible conocer el contenido de la discusión, aunque quedó claro que no hubo ningún gesto amistoso entre ellos.

La razón detrás de la actitud de Messi hacia James radica en las críticas que el colombiano hizo sobre la victoria de Argentina en la final de la Copa América 2024 disputada en Estados Unidos . Rodríguez afirmó en una entrevista para el programa español El Chiringuito : “El árbitro (el brasileño Rodolfpho Toski ) influyó mucho y favoreció a Argentina. No nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro. Hicimos una excelente Copa América, pero por cosas externas creo que no pudimos ser campeones”.

Sus palabras no fueron improvisadas, ya que después aclaró: “Lo más extraño es que en todos los encuentros se difundieron los audios del VAR, pero en la final no lo hicieron. Eso es lo que señalo, resulta raro, llamativo. ¿Por qué en esa instancia no se mostraron si en todas las demás sí? Hay algo extraño en eso.”

Por su parte, Rodrigo De Paul respondió de manera indirecta a James antes del partido en Buenos Aires: “Nosotros nunca le faltamos el respeto a nadie. A nosotros en todos estos años nos faltaron mucho el respeto. Nadie nos ayudó, todo lo conseguimos solos. Hace seis años que somos la mejor Selección de todas”. Además, agregó: “Hay algunos que nos quieren bajar un poco esa vara y esta Selección es muy grande. No nos importa quién está enfrente o qué nos jugamos, sino la camiseta que tenemos puesta y al país que representamos”.

La rivalidad entre argentinos y colombianos se vuelve cada vez más notoria y viene desde la Copa América 2021, cuando la Scaloneta logró su primer título y eliminó a Colombia en semifinales tras una definición por penales. Esa famosa noche, con el recordado “mirá que te como, hermano” del Dibu Martínez, fue el detonante. A esa final de la Copa América del año pasado se sumó el reciente encuentro en Barranquilla, donde los locales ganaron y el arquero argentino fue sancionado por agredir a un camarógrafo.

La mítica frase del Dibu Martínez que nació ante la selección de Colombia

En este último enfrentamiento, la tensión fue alta. Se produjeron empujones, insultos y amenazas entre ambos bandos. Los visitantes se retiraron con bronca, ya que no lograron cerrar una victoria que parecía asegurada debido a su ventaja en el marcador y a la superioridad numérica tras la expulsión de Enzo Fernández. Sin embargo, un gol oportuno de Thiago Almada le dio el empate a Argentina, que mantiene el liderazgo en las eliminatorias.