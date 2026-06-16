Día del Gaucho Jujeño: por qué se recuerda cada 16 de junio

El Día del Gaucho Jujeño se recuerda cada 16 de junio en homenaje al coronel Manuel Eduardo Arias, guerrero de la Independencia y protagonista de la gesta heroica conocida como la Guerra Gaucha. La fecha fue establecida por decreto del Poder Ejecutivo Provincial y busca reconocer la historia, la tradición y el legado del gauchaje jujeño.

Jujuy. Incendio en el Penal de Gorriti: investigan cómo se inició el fuego que dejó dos heridos

Policiales. El Carmen: hallaron el cuerpo de un hombre en un descampado

La conmemoración nació por iniciativa de agrupaciones gauchas de toda la región, con el objetivo de distinguir y agasajar a los gauchos más ancianos, como así también a los fortines con años de participación.

En el marco de la Marcha Patriótica Evocativa Gral. Arias, Victorio Iturbe destacó el valor que tiene esta fecha para las agrupaciones gauchas de la provincia.

Este día para nosotros significa todo. Este día para nosotros significa todo.

Sobre la figura de Arias, remarcó el lugar que ocupa dentro de la identidad gaucha jujeña: “Arias es un gran representante para el gaucho jujeño, lo tenemos como estandarte, porque para nosotros es muy importante que nos representa como jujeños y gauchos, nos sentimos orgullosos y amar nuestros signos patrios”.

gauchos jujeños

La tradición gaucha en Jujuy

La fecha también pone en valor el vínculo de las nuevas generaciones con las costumbres, la historia y los símbolos patrios.

En ese sentido, Iturbe señaló que la tradición “viene pasando de generación en generación, el amor al gauchaje, a las fechas patrias y signos patrios”.

Actividades por el Día del Gaucho Jujeño

Como parte de las actividades previstas para la jornada, este lunes a las 18 horas se realizará un acto en el monumento al Gral. Arias, en barrio Coronel Arias.

Las actividades se desarrollarán desde las 18 horas en el monumento al Gral Arias en Coronel Arias con menciones a los gauchos de las distintas instituciones.