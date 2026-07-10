Así fue el reencuentro de Liniers con Juan Sánchez, el nene viral de la frase "Me gusta el arte".

Más de diez años después de la entrevista que lo llevó a ser uno de los primeros personajes virales del país , Juan Sánchez tuvo un nuevo encuentro con Liniers , el reconocido ilustrador al que había nombrado de manera inesperada en aquella aparición en televisión donde, siendo un nene, dejó una frase histórica: “ Me gusta el arte ”.

El emotivo encuentro tuvo lugar en Bahía Blanca y fue compartido por el propio Liniers a través de sus redes sociales . Junto a una fotografía en la que ambos aparecen sonrientes, el historietista rememoró cómo nació esa conexión inesperada y expresó la alegría de haberse reencontrado con él después de tantos años.

“ Qué lindo encontrarnos anoche en Bahía Blanca con # JuanSánchez . Me puso en el mapa cuando tenía 11 años diciendo que le gustaba mi trabajo. Ayer me mostró sus dibujos y diseños: ¡ Me gusta Juan Sánchez !”, publicó el creador de Macanudo al acompañar la imagen.

La publicación generó de inmediato una ola de nostalgia entre miles de personas, quienes volvieron a recordar aquel video que se convirtió en un símbolo de los primeros tiempos de Internet y destacaron con entusiasmo la actualidad y el crecimiento del joven protagonista .

El video que se convirtió en un clásico de internet

Juan Sánchez tenía solo 11 años cuando apareció en una entrevista televisiva realizada por un móvil. Durante la charla, al ser consultado por sus intereses, contestó de manera espontánea: “Me gusta el arte”, y mencionó a Liniers como uno de los artistas que admiraba.

Pero la situación cambió de forma inesperada cuando algunos compañeros comenzaron a reírse de él. El recorte de la entrevista se difundió rápidamente en Internet y, con el paso del tiempo, se transformó en un meme viral que circuló durante años en redes sociales, muchas veces separado de su contexto original.

A medida que transcurrieron los años, comenzaron a salir a la luz más detalles sobre lo que realmente había detrás de aquel video que se volvió viral. En lugar de alejarse del mundo artístico, Juan mantuvo firme su pasión y continuó profundizando en esa disciplina.

La actualidad de Juan Sánchez

Según contó Liniers en la publicación que realizó, Juan sigue vinculado al dibujo y al diseño. Durante la reunión que compartieron en Bahía Blanca, el joven le enseñó algunas de sus creaciones, las cuales fueron valoradas positivamente por el reconocido historietista.

La actitud del historietista recibió numerosos comentarios positivos por parte de sus seguidores, quienes resaltaron la importancia emocional de volver a encontrarse y la reivindicación de una persona que, aunque en su infancia fue objeto de burlas tras aquella aparición pública, mantuvo intacto el entusiasmo por el arte que había manifestado en televisión.

Más de una década después de aquella escena que se convirtió en un recuerdo emblemático de la cultura digital, la expresión “Me gusta el arte” adquirió un nuevo significado: ya no solo como una frase viral, sino como el reflejo de una pasión artística que se mantuvo firme a través de los años y que finalmente fue reconocida por una de las figuras que más admiraba.