Apareció una colección de juguetes sexuales abandonados en una plaza

“Reunión de miembros!”, publicó divertida una joven, mientras que otra le encontró un punto de destino: “Una lavadita y regalo del 14 de febrero”.

Otros cibernautas también se refirieron al alto costo de estos productos. “Que haga un remate... se llena de plata”, aportó una mujer, y otra agregó: “¡Que los publique y se hace 5 sueldos! ¡O que los donen para caridad!”.

“Ahora, convengamos que la persona que los ‘abandonó’ hizo muy bien la tarea: los tiró en el gabinete de plásticos”, comentó también en broma otra joven respecto al lugar donde aparecieron. A su vez, hubo quienes pidieron la ubicación del lugar y reservas de los productos.

No obstante, el misterio no acabó allí. Luego de unas horas, la colección de juguetes sexuales ya no se encontraba en el lugar y no se sabe a donde fueron a parar los mismos.