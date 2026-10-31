Tres jujeños son campeones argentinos de robótica y están cuartos en Sudamérica

Benjamín Aguirre, José Huanca y Agustina Salas , integrantes del equipo de Misiones Robóticas Juniors, se consagraron campeones de las Olimpiadas de Robótica Argentina . Los estudiantes jujeños ocupan el primer puesto del ranking argentino y el cuarto del sudamericano .

En diálogo con TodoJujuy , los adolescentes de 14, 15 y 13 años, respectivamente, contaron cómo se organizaron para competir y explicaron el trabajo de programación, pruebas y correcciones que hubo detrás del resultado.

El desafío consistía en preparar un robot capaz de completar una serie de tareas sobre una superficie de competencia. Entre ellas, debía reconstruir edificios, mover casas, despejar espacios derrumbados y trasladar personas representadas en el escenario a sus zonas correspondientes.

La organización establece las misiones y los equipos deben diseñar y programar un robot que pueda resolverlas en el menor tiempo posible, dentro de un límite de dos minutos. “Nosotros empezamos en marzo y competimos ahora en septiembre” , contó Benjamín sobre los meses de preparación para el encuentro realizado en Buenos Aires.

Distintos colegios y encuentros de noche para programar

Los tres estudiantes asisten a diferentes instituciones educativas, por lo que tuvieron que coordinar sus horarios para trabajar juntos. Según relataron, se reunían de 20 a 21 para avanzar con la programación.

“Dividimos los trabajos entre los tres para que no sea tan pesado”, explicaron. El funcionamiento del robot fue el resultado de sucesivas pruebas, con errores que debieron detectar y corregir antes de competir. José destacó que esa búsqueda de soluciones es lo que más disfruta de la actividad. “A mí lo que más me gusta de la robótica es la complejidad de la resolución de los problemas”, señaló. También remarcó el tiempo y el esfuerzo mental que exige preparar el robot, además de la importancia de seguir intentando cuando algo falla.

Benjamín y José ya habían compartido equipo el año anterior. Agustina, en cambio, competía en Elementary, una categoría para participantes de entre 8 y 12 años. Ahora los tres integran Juniors, que reúne a adolescentes de 13 a 15.

La ingeniería y las soluciones que imaginan para el futuro

Agustina contó que quiere continuar su formación en una escuela técnica y que le gustaría estudiar ingeniería. Entre sus intereses mencionó la electrónica y la industria automotriz.

Durante la charla, los estudiantes también reflexionaron sobre las aplicaciones de la robótica en tareas que pueden representar un riesgo para las personas. “Es mucho mejor perder un robot, que lo podemos volver a reconstruir, antes que perder una vida”, expresó uno de los integrantes al explicar cómo estas herramientas podrían ayudar en situaciones peligrosas.