Viral: el ingenioso ventilador casero que funciona sin luz y se puede hacer con una botella.

Un video que circuló por las redes enseña una forma sencilla de construir un “ ventilador de mano ” utilizando una botella de plástico junto con distintos elementos fáciles de conseguir. El dispositivo no necesita conexión eléctrica ni pilas , ya que funciona mediante una cuerda que permite poner en movimiento dos aspas elaboradas con cartulina.

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La idea fue publicada por el canal Viendo y Aprendiendo y forma parte de los numerosos tutoriales de reciclaje y manualidades que ganaron presencia en las plataformas de videos. De acuerdo con las imágenes de la grabación, para armar el mecanismo se necesita una botella de 500 mililitros, una varilla —en este caso, un pincho de madera—, aproximadamente 40 centímetros de cuerda y dos piezas de cartulina .

Desde su publicación, el 4 de octubre de 2026 , el tutorial alcanzó una amplia repercusión en redes y plataformas de video, con más de 323.000 reproducciones . El contenido pertenece al canal Viendo y Aprendiendo , que cuenta con más de 311.000 suscriptores .

En la grabación, el canal propone aprovechar una botella de plástico reciclada para armar un ventilador doméstico sin motor , mediante un mecanismo sencillo que permite poner en funcionamiento el dispositivo sin recurrir a ese tipo de componentes.

Tres perforaciones permiten montar el eje dentro de la botella

El primer paso consiste en realizar tres perforaciones en la botella: una sobre el tapón, otra en la zona central del recipiente y la restante en la parte inferior. El creador del tutorial explica que se puede utilizar una herramienta metálica previamente calentada para atravesar el plástico: “Para hacer un ventilador con una botella de plástico, lo primero que vamos a hacer es coger con unos alicates un clavo o algo metálico y calentarlo para poder hacer un agujero”. Una vez preparada, procede a efectuar los tres orificios indicados.

Posteriormente, la varilla se introduce desde la base de la botella hasta la parte superior, de manera que atraviese todo el envase y termine sobresaliendo por el tapón. Sin embargo, antes de colocarla, es necesario introducir la cuerda por el agujero ubicado en el centro. Uno de los extremos debe sujetarse mediante un nudo alrededor de la varilla, de modo que permanezca dentro de la botella.

Durante el montaje, el autor del tutorial señala que es necesario ejercer presión de manera gradual para lograr que las piezas ingresen correctamente y el eje quede sujeto en su posición. En ese sentido, recomienda “hacer fuerza para introducirlo poco a poco” hasta conseguir que el mecanismo permanezca firme.

Por tratarse de una actividad que implica el uso de elementos calientes y herramientas que pueden provocar cortes, se recomienda que el procedimiento sea realizado bajo la supervisión de un adulto, especialmente cuando participan niños.

La cuerda enrollada hace girar las aspas de cartulina

Según se muestra en el tutorial, una vez que el tapón queda cerrado, se incorporan en la parte superior de la varilla dos fragmentos de cartulina con una perforación, colocados de manera perpendicular entre sí para formar una cruz. A continuación, la cuerda se enrolla alrededor del eje y se realiza un nudo en el extremo que queda hacia afuera, con el objetivo de contar con un punto de sujeción.

Al tirar de la cuerda, el movimiento hace que la varilla comience a girar y, como consecuencia, también se ponen en movimiento las aspas de cartulina. De esta manera se obtiene un pequeño ventilador accionado manualmente y de alcance reducido, concebido principalmente como una manualidad y no como una alternativa a los ventiladores eléctricos.

La propuesta comenzó a difundirse ampliamente en distintas plataformas debido a que plantea una forma sencilla de poner en funcionamiento el dispositivo mediante materiales reciclados y fáciles de conseguir. Según se observa en la grabación, el movimiento de las aspas se genera cuando se tira de la cuerda previamente enrollada alrededor de la varilla, por lo que no hace falta utilizar baterías ni conectarlo a la electricidad.

La publicación también despertó distintas opiniones entre quienes dejaron comentarios. Algunos usuarios consideraron que el invento podría utilizarse como una herramienta didáctica para despertar la curiosidad de los niños, mientras que otros plantearon que podría resultar práctico como una alternativa durante eventuales cortes de suministro eléctrico.

Entre las reacciones que generó la publicación, algunos usuarios también pusieron el foco en el esfuerzo físico que implica poner en marcha el dispositivo. “Se me cansaría la mano”, comentó una de las personas que participó de la conversación en redes.

Ante esta observación, José Ángel Llamas de la Fuente, responsable de presentar el tutorial, explicó que el propósito de la propuesta es disponer de “algo a mano” que pueda utilizarse como recurso ante determinadas situaciones de emergencia.