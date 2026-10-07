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7 de octubre de 2026 - 22:37
Sociedad.

Viral: la historia detrás de los nombres de las pastas que sorprendió a todos

Un usuario se volvió viral al explicar el origen de distintos platos italianos y revelar las tradiciones, herramientas y costumbres que hay detrás.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Un creador de contenido se hizo viral al revelar la historia detrás de los nombres de las pastas.

Un creador de contenido se hizo viral al revelar la historia detrás de los nombres de las pastas.

La cocina italiana despierta desde hace tiempo un particular interés entre los usuarios de las plataformas digitales. Sus recetas, tradiciones y formas de preparación suelen estar acompañadas por historias poco conocidas. En esta ocasión, un creador de contenido se hizo viral al revelar la historia detrás de los nombres de las pastas.

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Partiendo de la idea de que “las palabras también alimentan”, @betodecarabassa explicó que las denominaciones utilizadas para identificar distintas variedades gastronómicas tienen procedencias muy diversas. Algunas surgieron a partir del nombre de antiguos utensilios, mientras que otras están relacionadas con animales, determinadas zonas del cuerpo o expresiones propias de las costumbres y la cultura.

El origen de los nombres de las pastas que sorprendió a todos

Fusilli, gnocchi y ravioli

En su explicación, señaló que la denominación de los fusilli está vinculada al término “fuso”, utilizado para referirse al utensilio empleado tradicionalmente por las hilanderas. En el caso de los penne rigate, su nombre y apariencia estarían relacionados con las antiguas plumas utilizadas para escribir, debido a que su forma recuerda a una punta cortada en sentido oblicuo.

También compartió algunos de los orígenes etimológicos más llamativos. Según explicó, el término gnocchi alude a los “nudillos”, mientras que ravioli tiene su raíz en una palabra del dialecto genovés asociada con la idea de “baratijas”, en referencia a que originalmente podían prepararse aprovechando los restos de comida acumulados durante la semana. Por su parte, pappardelle deriva del verbo italiano pappare, una expresión que hace referencia a la acción de comer con mucho apetito, entusiasmo o incluso devorar.

La publicación no tardó en alcanzar una importante repercusión en las redes sociales y rápidamente superó los 27.000 “me gusta”. La información despertó el interés de numerosos aficionados a la gastronomía, quienes destacaron lo curioso que resultaba conocer el verdadero significado de términos tan habituales como spaghetti, asociado a la idea de “cuerditas”, o fettuccine, cuya traducción hace referencia a “las cintitas”.

Uno de los datos que más llamó la atención de la audiencia fue la historia detrás de los ravioles, especialmente por su vínculo con una cocina de origen sencillo y con la costumbre de reutilizar y aprovechar los ingredientes disponibles.

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