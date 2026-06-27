Día de la Prueba de VIH: especialista jujeño explicó por qué hay que testearse una vez al año

El Día Nacional de la Prueba de VIH se conmemora este sábado 27 de junio con el objetivo de concientizar sobre la importancia del diagnóstico temprano , especialmente porque la infección puede desarrollarse sin presentar síntomas durante un período prolongado.

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Juan Carlos Márquez, educador para la salud, explicó en una entrevista con Canal 4 que las personas deberían acceder al testeo al menos una vez al año para conocer su situación frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

“Hoy tenemos pruebas rápidas que en apenas 15 minutos permiten conocer el resultado”, señaló.

El test puede realizarse en Centros de Atención Primaria de la Salud, hospitales y Centros de Prevención, Asesoramiento y Testeo. El procedimiento requiere asesoramiento previo, consentimiento y unas pocas gotas de sangre obtenidas mediante una punción en el dedo.

VIH Día de la Prueba de VIH.

Márquez remarcó que una de las principales preocupaciones está relacionada con las infecciones que no presentan síntomas inmediatos. También advirtió que los casos de infecciones de transmisión sexual aumentaron en diferentes grupos etarios.

“No solo hay presencia en adolescentes y jóvenes, sino también en adultos y adultos mayores”, explicó.

El VIH puede controlarse

El educador señaló que todavía existen personas que evitan realizarse la prueba por miedo a recibir un resultado positivo. Sin embargo, destacó los avances científicos y farmacológicos alcanzados durante los últimos años.

“Hoy dejamos de pensar únicamente en una enfermedad y hablamos de una infección controlable, que permite tener calidad y cantidad de vida”, afirmó.

Además del preservativo, indicó que existen otras herramientas de prevención y tratamientos que reducen el impacto del virus. Por ese motivo, insistió en que conocer el diagnóstico permite acceder tempranamente a los recursos disponibles y cuidar tanto la salud personal como la de otras personas.