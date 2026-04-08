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8 de abril de 2026 - 08:27
Jujuy.

Habrá una capacitación gratuita en prevención del VIH, hepatitis virales e ITS en Jujuy

Durante los próximos días se desarrollará una capacitación gratuira en VIH, hepatitis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). Será para todo el público.

María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Habrá una capacitación gratuita en prevención del VIH, hepatitis virales e ITS en Jujuy

Habrá una capacitación gratuita en prevención del VIH, hepatitis virales e ITS en Jujuy

La Dirección de Salud Integral y Género, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lanzó una convocatoria para participar de una capacitación gratuita en prevención del VIH, hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual (ITS).

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La iniciativa está dirigida al público en general y apunta a fortalecer el rol activo de la ciudadanía en materia de prevención y promoción de la salud.

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Fechas, lugar y modalidad

La capacitación se desarrollará de manera presencial en las instalaciones del Colegio de Ingenieros de Jujuy, ubicado en Belgrano 969 (planta alta, barrio Centro).

Las jornadas tendrán lugar los días viernes 17 y 24 de abril, y 8 y 14 de mayo, en el horario de 8:30 a 12:30. El cursado estará organizado en cuatro módulos, distribuidos a lo largo de esas fechas.

Formación con base científica

Desde el municipio informaron que la propuesta se enmarca dentro del Programa Municipal de Prevención del VIH/Sida, Hepatitis Virales e ITS.

El objetivo principal es brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan a los participantes acceder a información confiable, actualizada y basada en evidencia científica, promoviendo conductas de cuidado y prevención.

Inscripción y cupos limitados

Las personas interesadas pueden inscribirse completando un formulario online o escaneando el código QR disponible en la convocatoria.

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La actividad es gratuita, contará con entrega de certificados y tendrá cupos limitados a 50 participantes. La confirmación de la inscripción será enviada por correo electrónico.

Desde la organización destacaron la importancia de este tipo de espacios de formación para fomentar la concientización y el acceso a información clave en salud pública.

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