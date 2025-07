Hepatitis en Jujuy: alerta por la prevalencia en Yungas

La hepatóloga Estela Manero (Hepatóloga - M.P. 1263) destacó que las hepatitis B y C son las más preocupantes por su capacidad de evolucionar a formas crónicas y provocar cirrosis o hepatocarcinoma . “Son enfermedades que muchas veces no presentan síntomas y se detectan en análisis de rutina. La única manera de prevenir complicaciones es con diagnóstico y seguimiento temprano”, explicó.

Campaña contra la hepatitis (2)

Hepatitis en Jujuy: situación en las Yungas

En la provincia, no existen datos epidemiológicos completos sobre la cantidad de personas con hepatitis, aunque estudios parciales indican que en la zona de las Yungas hay mayor prevalencia de hepatitis B que de C. La especialista advirtió que no se trata de cifras oficiales ya que no se ha testeado a toda la población, pero que la tendencia justifica reforzar campañas de prevención en la región.