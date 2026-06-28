VIH: 3 de cada 10 nuevos diagnósticos son de personas que nunca se testearon. 

En la previa del Día Nacional de la Prueba de VIH , especialistas vuelven a destacar la importancia de acceder al testeo como herramienta clave para un diagnóstico oportuno. Un dato reciente de AHF Argentina revela que el 30% de los nuevos diagnósticos se registró en personas que nunca se habían testeado.

Salud. Día de la Prueba de VIH: especialista jujeño explicó por qué hay que testearse una vez al año

En 2024, AHF Argentina detectó que casi un tercio de quienes se acercaron a testearse por VIH nunca antes se habían realizado una prueba . El porcentaje fue del 32% en general, con una incidencia más alta en mujeres (37%) que en hombres (30%).

Según informes oficiales, el 49% de los nuevos diagnósticos de VIH en Argentina se realizan de manera tardía , lo que demora el inicio del tratamiento y puede afectar la evolución de la enfermedad. Los especialistas advierten sobre la necesidad de reducir las barreras y el estigma que todavía dificultan el acceso al testeo.

Natalia Haag, directora nacional de Testeo y Prevención de AHF Argentina, señaló que “conocer el resultado permite acceder a un tratamiento que mejora la salud y también funciona como una herramienta de prevención: una persona con VIH que recibe tratamiento y alcanza una carga viral indetectable no transmite el virus por vía sexual”.

Y agregó que “lo conocemos como Indetectable = Intransmisible (I=I), y demuestra que el diagnóstico temprano beneficia tanto a quien vive con VIH como a toda la comunidad.”

Según Haag, “es necesario que las personas sexualmente activas, sin importar su género o edad, lo incorporen como un chequeo de rutina más”.

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En relación con la sífilis, durante 2025 se notificaron 46.779 casos en Argentina, lo que representa un aumento del 75,6% respecto de los registros de 2022.

El test de VIH es rápido y accesible: con una sola gota de sangre se obtiene el resultado en aproximadamente 20 minutos. La prueba es gratuita, confidencial, no requiere indicación médica ni estar en ayunas, y está disponible desde los 13 años.

VIH: datos preocupantes en los últimos años

Fundación Huésped alertó que la detección tardía del VIH registra cifras preocupantes y alcanzó su punto más elevado de los últimos años. En muchos casos, los pacientes acceden al diagnóstico cuando el sistema inmunológico ya está comprometido.

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Los datos reflejan un crecimiento sostenido del diagnóstico tardío en los últimos años. El porcentaje pasó del 43,8% entre 2021 y 2022 al 45% entre 2022 y 2023, luego alcanzó el 48,1% entre 2023 y 2024 y llegó al 49% en el último informe oficial.

Los datos del Ministerio de Salud estiman que unas 140.000 personas viven con VIH en el país en la actualidad.

Los nuevos diagnósticos de VIH también mostraron un incremento: entre 2023 y 2024 se registraron 6.900 casos, frente a los 6.400 del período anterior y los 5.300 reportados en el informe previo.

El informe indica que el 98% de los nuevos diagnósticos de VIH están vinculados a relaciones sexuales sin preservativo. Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, expresó preocupación por la disminución en la distribución de preservativos durante el último año.

“En 2025 la ejecución del presupuesto mostró una distribución de apenas 832 preservativos, generando faltantes en todo el país. Si bien para 2026 se proyectó recuperar la provisión a más de 30 millones de unidades, esa cantidad no alcanza para compensar el año sin compras ni garantiza la continuidad del abastecimiento”, sostuvo Cahn.