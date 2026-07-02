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2 de julio de 2026 - 13:03
Jujuy.

Dos personas fueron asistidas en Jujuy en medio de la ola de frío

Según confirmaron desde el SAME, hubo dos intervenciones durante la noche la noche del miércoles en medio de las bajas temperaturas.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
operativo SAME

Dos intervenciones vinculadas con las bajas temperaturas se registraron durante la noche del miércoles en Jujuy. Una persona en situación de calle fue trasladada al Hospital San Roque por una afección respiratoria, mientras que una mujer de 72 años recibió atención médica por inhalación de monóxido de carbono.

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Dos intervenciones por el frío: por inhalación de monóxido y por probelmas respitarios en situación de calle

Pablo Jure, titular del SAME, explicó que el primer operativo se activó para asistir a una persona en situación de calle y presentaba una condición respiratoria. Debido a su estado, fue derivada al Hospital San Roque.

La segunda intervención ocurrió en una vivienda y tuvo como protagonista a una mujer de 72 años.

La mujer se encontraba acompañada, aunque permanecía en su habitación, donde había quedado encendido un brasero. Al advertir la situación, solicitaron asistencia médica a tiempo. Luego de ser atendida, permaneció en su domicilio.

SAME JUJUY

Refuerzan la asistencia por la ola polar

Ante las bajas temperaturas previstas por el ingreso de una ola polar en Jujuy, se reforzaron los operativos destinados a personas en situación de calle.

El director de Emergencias, Ariel Mamaní, explicó que se intensificó el trabajo articulado con distintas instituciones y remarcó la importancia de la colaboración de los vecinos.

operativo para personas en situacion de calle

Los números para solicitar asistencia

Desde el área señalaron que la respuesta ante las situaciones registradas se desarrolla de manera coordinada con Defensa Civil y la Policía.

“Venimos bastante bien, la respuesta de la gente en situación en calle se aborda junto a Defensa Civil en el línea 103, 911 de policía, viene bien articulado”, indicó Pablo Jure.

Embed - PABLO JURE - Dos personas fueron asistidas en Jujuy en medio de la ola de frío

Mamani también destacó que la información aportada por la comunidad resulta fundamental para activar los operativos de asistencia.

Ante la presencia de una persona en situación de calle o una emergencia vinculada con el frío, se solicita comunicarse con los números oficiales:

  • SAME: 107
  • Dirección General de Emergencias:103
  • Policía de la Provincia de Jujuy: 911

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