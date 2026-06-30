Diego Santilli jura este martes como Jefe de Gabinete

Algo más de siete meses después de su última jura , el actual ministro del Interior , Diego Santilli , volverá este martes al Salón Blanco de la Casa Rosada para reunirse con el presidente Javier Milei y asumir nuevamente funciones, aunque esta vez lo hará como jefe de Gabinete .

Al igual que ocurrió el 11 de noviembre de 2025 , el referente del PRO volverá a ocupar un cargo de máxima relevancia dentro de la gestión de La Libertad Avanza , en el marco de una reorganización impulsada por el Gobierno nacional .

En los hechos, su primer desafío de peso dentro del oficialismo consistió en encabezar la estrategia electoral en la Provincia de Buenos Aires durante los comicios de octubre de ese año.

Sin embargo, las denuncias que involucraron a José Luis Espert , quien encabezaba la lista del espacio para esa elección, derivaron en su salida de la candidatura . Tras las elecciones, y luego de las salidas de Guillermo Francos y Lisandro Catalán , " El Colo " fue designado al frente del Ministerio del Interior , considerado el área de mayor peso político dentro del Poder Ejecutivo .

Durante este período, el funcionario logró afianzar un vínculo de confianza con el presidente Javier Milei y, especialmente, con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Santilli reemplazó a Espert como cabeza de lista.

Cuando la salida de Manuel Adorni, también investigado por la Justicia en una causa por presunta corrupción, pasó a ser un escenario prácticamente definido, la conducción de La Libertad Avanza apuntó de inmediato a Diego Santilli como el principal candidato para ocupar ese cargo.

De hecho, el entonces ministro ya había sido consultado con anterioridad sobre esa posibilidad y había solicitado tiempo para responder hasta el 2 de julio. Sin embargo, la aceleración de los acontecimientos hizo que debiera definir su postura antes de la fecha prevista.

La negociación interna y el nuevo esquema de poder

Un encuentro con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos fue suficiente para definir los detalles de su desembarco en la Jefatura de Gabinete. Entre las condiciones acordadas figuró el pedido de Karina Milei de designar a Ignacio Devitt como vicejefe.

Santilli construyó una buena relación con Karina Milei.

Devitt, actual secretario de Asuntos Estratégicos, integró en los últimos meses la mesa política del oficialismo, ámbito donde se delinean las principales decisiones legislativas del Gobierno. Además, participó de los encuentros mantenidos con diputados y senadores.

La secretaria general mantiene una valoración positiva sobre quien asumirá la Jefatura de Gabinete. De hecho, fue quien impulsó su nombre tanto para ese cargo como anteriormente para el Ministerio del Interior, aunque también procura fortalecer su influencia mediante la incorporación de un colaborador de su máxima confianza.

No obstante, Diego Santilli consiguió incorporar también a su principal colaborador, Gustavo Coria, para que continúe trabajando a su lado, tal como venía ocurriendo en el Ministerio del Interior.

Javier Milei le tomará juramento al funcionario que reemplazará a Manuel Adorni.

De este modo, una alternativa que inicialmente había sido descartada terminó imponiéndose: volverá a implementarse el esquema que en su momento estableció Guillermo Francos, con dos vicejefaturas de Gabinete. Ignacio Devitt ocupará la Vicejefatura Ejecutiva, mientras que Coria quedará al frente de la Vicejefatura del Interior.

Los detalles de esta estructura quedaron definidos el lunes por la tarde, durante un encuentro entre los tres funcionarios, en el que además acordaron las responsabilidades específicas que asumirá cada uno dentro de la nueva organización.

Si bien, por tradición, la función asignada no suele estar vinculada a la negociación política con el Congreso, sino a tareas de coordinación y administración interna, ese esquema podría modificarse en esta nueva etapa.

El Gobierno oficializó a Diego Santilli como jefe de Gabinete.

"Eso no está en discusión, Nacho va a estar al frente de las conversaciones con los legisladores, primero porque ya las viene teniendo y, segundo, porque así lo dejaron claro en la charla que tuvieron. Hablar con él es lo mismo que hablar con Karina y los diputados y senadores lo saben", señalaron desde el entorno de Karina Milei.

El vínculo de Diego Santilli con el PRO y la interna libertaria

En ese contexto, todo indica que en las próximas semanas podría surgir un nuevo foco de debate dentro del oficialismo, esta vez vinculado a quién ejercerá el liderazgo de las negociaciones con el Poder Legislativo.

Si bien "El Colo" mantuvo una postura de respaldo hacia las máximas autoridades nacionales y asegura que continuará alineado con las directivas de la Casa Rosada, su identificación con el PRO sigue despertando desconfianza dentro del oficialismo.

La primera señal de incomodidad apareció casi de inmediato, cuando Mauricio Macri se comunicó con Diego Santilli instantes antes de que este ingresara a la Quinta de Olivos para oficializar su designación. En el entorno de Karina Milei consideran que el exmandatario busca capitalizar políticamente ese nombramiento y presentarlo como un éxito atribuido a su figura y al PRO.

El Gobierno no quiere que Macri se adjudique la designación de Santilli.

Asimismo, generó fuerte malestar la difusión de una imagen en la que podía verse el teléfono del recientemente designado ministro coordinador, donde Mauricio Macri aparecía agendado como "Mauri", pese a que actualmente es mencionado como un posible competidor electoral de Javier Milei de cara a 2027.

El episodio fue motivo de comentarios dentro del círculo cercano a Karina Milei y despertó diversas críticas. La repercusión fue tal que el propio Diego Santilli debió salir a explicar públicamente lo ocurrido.

"Estoy convencido de que Macri es de las personas que quiere que la Argentina salga para adelante, pero el liderazgo hoy, claramente y contundentemente, es de Javier Milei, que ganó las elecciones, que las volvió a ganar y que, si Dios quiere, me gustaría que vuelva a ser elegido para que el cambio continúe y crezca por décadas", expresó durante una entrevista con Radio La Red.

Diego Santilli es el nuevo Jefe de Gabinete.

Una jura con invitados políticos y el inicio de una nueva etapa

Pese a esas tensiones, la conducción de La Libertad Avanza autorizó que en la ceremonia de jura prevista para este martes participen algunos referentes del PRO. Entre ellos estará Cristian Ritondo, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, uno de los dirigentes más cercanos al "Colo" y uno de los principales impulsores de una eventual candidatura de Santilli a la gobernación bonaerense el próximo año.

Si bien las negociaciones continúan abiertas y se espera que el diálogo se extienda durante los próximos meses, hoy existe una coincidencia generalizada en avanzar hacia un entendimiento entre el PRO y La Libertad Avanza con el objetivo de imponerse frente a Axel Kicillof y conquistar el control del distrito con mayor cantidad de habitantes del país.

Para la ceremonia que se realizará en el Salón Blanco también fueron convocados varios mandatarios provinciales, entre ellos Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Marcelo Orrego y Alberto Weretilneck. A la lista de invitados también se sumó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Javier Milei designó como Jefe de Gabinete a Diego Santilli.

La agenda de Diego Santilli en su flamante cargo comenzará el miércoles con una reunión en la Casa Rosada junto a diputados y senadores de La Libertad Avanza, en una señal destinada a marcar el inicio de una nueva etapa dentro del oficialismo.

Tal como había adelantado este medio, el propio presidente Javier Milei resolvió participar del encuentro con el objetivo de reordenar el espacio político tras la controversia generada por la salida de Manuel Adorni.