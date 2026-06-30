Economía en "serrucho": qué sectores subieron y cuáles frenaron la actividad en abril

La economía en abril de 2026 mostró un incremento interanual del 1,6% en la Argentina , aunque en la comparación mensual desestacionalizada evidenció una caída del 1,5% respecto de marzo . De acuerdo con el INDEC , los rubros con mejor desempeño fueron Explotación de minas y canteras y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura.

Por otro lado, el sector de Pesca registró la contracción más marcada. La economía argentina atraviesa un escenario de alta volatilidad en su nivel de actividad , con oscilaciones recurrentes que los analistas suelen describir como un “efecto serrucho” .

En los primeros cuatro meses de 2026 se verificó un comportamiento irregular , con variaciones alternadas: enero mostró un avance, febrero marcó un retroceso, marzo evidenció una recuperación y abril volvió a registrar una caída en la comparación mes a mes.

En tanto, rubros como la energía y la minería continúan exhibiendo una dinámica de expansión , aunque el nivel general de la actividad económica mantiene un comportamiento errático y sin una dirección clara.

Este panorama da lugar a una especie de desarrollo “a dos ritmos”: por un lado, sectores como el agro, la minería y la energía avanzan con crecimiento sostenido, mientras que por el otro la industria y la construcción muestran señales de debilidad y menor desempeño.

Sectores como el agro, la minería y la energía avanzan con crecimiento sostenido.

Según las cifras oficiales del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), en la comparación interanual los rubros con mejor desempeño fueron Explotación de minas y canteras, que registró un crecimiento del 17,1%, y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con una suba del 10,9%.

En contraste, las mayores contracciones se observaron en el sector de Pesca, que cayó 28,4%, seguido por Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja del 3,2%, y la Industria manufacturera, que retrocedió 2,9%.

El informe además evidenció un incremento del 0,3% en la serie tendencia-ciclo, mientras que en el acumulado de los primeros cuatro meses del año registró una expansión del 2,1% respecto del mismo período de 2025.

Industria manufacturera.

En la comparación interanual contra abril de 2025, se observó que siete de los quince sectores del EMAE presentaron mejoras, mientras que los ocho restantes registraron retrocesos. En ese marco, las actividades de agricultura y minería explicaron en conjunto 1,8 puntos porcentuales del crecimiento interanual del indicador.

Los sectores con mejor desempeño en abril

En la comparación interanual, y ordenados de mayor a menor variación positiva, los sectores que más crecieron fueron Explotación de minas y canteras, con un avance del 17,1%; Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con 10,9%; y Electricidad, gas y agua, que registró una suba del 6,4%.

Asimismo, también mostraron incrementos Intermediación financiera, con un alza del 4,5%; Impuestos netos de subsidios, con 2,1%; Transporte y comunicaciones, con 2,0%; y Servicios sociales y de salud, que cerró con una mejora del 0,8%.

Servicios sociales y de salud cerró con una mejora del 0,8%.

El rubro de Hoteles y restaurantes se mantuvo en 0,0%, un valor que el INDEC interpreta como una situación de estabilidad en términos interanuales. En el resumen ejecutivo del informe se destaca la presencia de siete sectores con variaciones positivas, aunque el análisis sectorial ubica a esta actividad sin modificaciones respecto de abril de 2025.

Entre los incrementos registrados, el sector Agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue el que mayor impacto tuvo sobre el índice general. Según el gráfico del informe, aportó 1,19 puntos porcentuales de incidencia positiva, superando a Explotación de minas y canteras, que contribuyó con 0,63 puntos.

Los sectores que frenaron la actividad económica

Dentro de los sectores que registraron caídas, la disminución más leve correspondió a Enseñanza, con un retroceso del 0,1%. A continuación se ubicaron Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que descendieron 0,2%, y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria, con una baja del 1,3%.

Actividades inmobiliarias.

El listado continuó con Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, que registraron una caída del 1,7%, y Construcción, con un retroceso del 1,8%.

Más abajo se ubicaron dos sectores de alta incidencia en el nivel general de actividad: la Industria manufacturera, que descendió 2,9%, y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una baja del 3,2%.

La caída más fuerte del conjunto se registró en el sector de Pesca, que mostró una contracción del 28,4% interanual. Esta actividad, en conjunto con la Industria manufacturera y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, explicó una reducción de 0,9 puntos porcentuales en la variación interanual del EMAE.

Comercio mayorista.

El gráfico incorporado en el informe EMAE abr2026.pdf también evidenció que las mayores incidencias negativas se concentraron en los sectores de Industria manufacturera y Comercio mayorista, minorista y reparaciones. Durante abril, estas actividades registraron aportes de -0,41 y -0,38 puntos porcentuales, respectivamente, sobre la variación del indicador.

Cómo impactó cada sector en el resultado general

El panorama sectorial de abril mostró una estructura en la que se combinaron pocas subas de fuerte impacto con una mayor cantidad de caídas distribuidas entre distintos rubros. Según el INDEC, el EMAE en su nivel general registró un incremento interanual del 1,64%, con contribuciones adicionales provenientes de Impuestos netos de subsidios, que aportaron 0,36 puntos porcentuales, y de Electricidad, gas y agua, con una incidencia positiva de 0,18 puntos.

INDEC.

Asimismo, aunque con aportes más reducidos, también contribuyeron Transporte y comunicaciones, con 0,15 puntos porcentuales; Intermediación financiera, con 0,10; Servicios sociales y de salud, con 0,03; y Hoteles y restaurantes, con 0,01.

En el otro extremo, Enseñanza mostró una incidencia apenas negativa, prácticamente nula, de -0,00, mientras que Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler registró un leve aporte en contra de -0,01.

El rubro de Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales presentó una incidencia negativa de -0,03 puntos, mientras que Construcción restó -0,04 y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria tuvo un impacto desfavorable de -0,05 puntos.

Datos del INDEC.

En la imagen global del mes, los sectores vinculados al agro y la minería se consolidaron como los principales motores del crecimiento. En contraposición, la industria y el comercio fueron los que ejercieron la mayor presión negativa sobre el desempeño general de la actividad.