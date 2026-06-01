Bolivia atraviesa el segundo mes de bloqueos y aumenta la crisis económica

Bolivia atraviesa su segundo mes de bloqueos en rutas y puntos estratégicos del país, con una crisis social y política que afecta el abastecimiento de alimentos, combustibles e insumos médicos. Este lunes se registraban 91 puntos de bloqueo en siete de los nueve departamentos bolivianos.

Mundo. La crisis en Bolivia amenaza al gobierno de Rodrigo Paz y mantiene al país bloqueado

Las protestas comenzaron el 1 de mayo con reclamos salariales, pero con el paso de los días el conflicto escaló y tomó un fuerte carácter político. Los sectores movilizados, entre ellos la Central Obrera Boliviana, exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.

El Gobierno sostiene que las medidas de fuerza tienen un perfil desestabilizador y advierte que los bloqueos afectan la institucionalidad del país. En los últimos días, además, se profundizó la tensión luego de que no prosperaran los intentos de acercamiento entre el Ejecutivo y los manifestantes.

Bolivia ingresa a la quinta semana de protestas de sindicatos obreros y campesinos que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, que han agravado la crisis económica que arrastra el país desde 2023 por los efectos de los bloqueos de carreteras contra sus industrias,… pic.twitter.com/nvdneGteU8

Cochabamba, el principal foco de los bloqueos

La región central de Cochabamba aparece como uno de los puntos más críticos del conflicto, ya que funciona como conexión entre el occidente y el oriente de Bolivia. La persistencia de los cortes complica la circulación de mercadería y profundiza el aislamiento de distintas zonas del país.

En ciudades como La Paz y El Alto también se sienten con fuerza las consecuencias de las protestas. Allí se registran largas filas para conseguir combustible, mientras crece la preocupación por el abastecimiento de productos básicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/reddtvoficial/status/2061536956245221589&partner=&hide_thread=false “Estoy seguro de que en los siguientes días, cortos días, el sufr!m!ento, sobre todo del departamento paceño, Dios mediante, ojalá se acabe”



El presidente @Rodrigo_PazP aseguró este lunes, desde #Cochabamba, que la situación que afecta al departamento de #LaPaz podría encontrar… pic.twitter.com/PDlrHOCyxi — REDDTVOFICIAL (@reddtvoficial) June 1, 2026

Desabastecimiento y suba de precios

El avance de los bloqueos generó problemas en el suministro de bienes esenciales, escasez de combustibles y aumento de precios. La falta de circulación en rutas claves impacta directamente en mercados, estaciones de servicio y centros de atención que dependen del traslado de insumos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mopsv_Bolivia/status/2061461382189461789&partner=&hide_thread=false #NotaDePrensa | Reportan graves daños en la carretera Oruro-Cochabamba: provocan caída de rocas y hacen fogatas en la vía. @CarreterasBo



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La situación también afecta la llegada de alimentos, medicamentos y otros productos necesarios para el funcionamiento cotidiano de varias ciudades bolivianas.

Sin acuerdo entre manifestantes y Gobierno

Las expectativas de diálogo sufrieron un nuevo revés luego de que la Central Obrera Boliviana y otros sectores movilizados resolvieran mantener los bloqueos. La decisión se tomó pese al levantamiento de órdenes de aprehensión contra dirigentes vinculados a las protestas.

En paralelo, la tensión política crece: días atrás, el presidente Rodrigo Paz promulgó una ley que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en conflictos internos, en medio de las protestas y los bloqueos que atraviesa el país.