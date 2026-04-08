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8 de abril de 2026 - 18:47
Jujuy.

Carlos Sadir se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este miércoles una reunión con Carlos Sadir en Casa Rosada.

Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Carlos Sadirse reunió con Diego Santilli en Casa Rosada

Carlos Sadir se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada

El ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo este miércoles 8 de abril una reunión con el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, en Casa Rosada, en el marco de la ronda de encuentros que impulsa el Gobierno nacional con mandatarios provinciales.

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Se busca avanzar en una agenda de trabajo común y buscar respaldo para proyectos oficialistas. Según informó el Ministerio del Interior, durante el encuentro se abordaron distintos temas vinculados a la agenda legislativa del oficialismo.

Entre los temas centrales se analizaron la modificación de la Ley de Glaciares, la ley para fortalecer la propiedad privada, la ley de desalojos, la ley de tierras rurales, el endurecimiento de penas y la incorporación de nuevos tipos penales para delitos migratorios, entre otras iniciativas.

Carlos Sadir se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada
Carlos Sadir se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada

Carlos Sadir se reunió con Diego Santilli en Casa Rosada

Diálogo entre Carlos Sadir y el Ministro

De acuerdo con fuentes oficiales, la reunión entre Santilli y Sadir tuvo un balance positivo. El ministro apuesta a profundizar el vínculo con los gobernadores y sostener un canal de diálogo que permita destrabar el tratamiento de proyectos considerados clave por el Gobierno.

En ese marco, en el último mes ya mantuvo encuentros con otros mandatarios provinciales, entre ellos Juan Pablo Valdés, de Corrientes; Claudio Poggi, de San Luís; Alfredo Cornejo, de Mendoza; e Ignacio Torres, de Chubut.

La estrategia para reunir apoyos

La estrategia de Santilli replica la dinámica que ya había puesto en marcha el año pasado, cuando encabezó una serie de reuniones individuales con gobernadores con diálogo abierto con la Casa Rosada para reunir apoyos legislativos.

Entre los antecedentes recientes de esa búsqueda de consensos aparecen el tratamiento del Presupuesto 2026 y el paquete de leyes debatido por el Congreso durante las sesiones extraordinarias, entre ellas la reforma laboral.

El encuentro con Carlos Sadir se inscribe así en una etapa de negociaciones políticas en la que el Gobierno busca consolidar respaldos en las provincias para avanzar con una serie de reformas enviadas al Congreso.

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