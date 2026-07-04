sábado 04 de julio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de julio de 2026 - 13:13
Televisión.

Política a las Brasas cambia de horario este martes

Política a las Brasas se emitirá este martes a las 21 por Canal 4. El cambio será únicamente por esta semana debido al partido de Argentina.

+ Seguir en
Malka Alvarenga Miranda
Por  Malka Alvarenga Miranda
política a las brasas gil urquiola

El programa Política a las Brasas tendrá un horario especial este martes 7 de julio y comenzará a las 21 por la pantalla de Canal 4. La modificación será únicamente por este día, debido a que la Selección argentina jugará el martes a las 13 y alterará la programación habitual.

Lee además
Ariel Gil Urquiola en Política a las Brasas
Jujuy.

Gil Urquiola en Política a las Brasas: "Alto Comedero sigue siendo una zona caliente por el narcomenudeo"
regimen penal juvenil en politica a las brasas: el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad
Justicia.

Régimen Penal Juvenil en Política a las Brasas: el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad

Política a las Brasas se adelanta por el partido de Argentina

La propuesta conducida por Silvina Sadir y Ana Inés Vargas cambiará excepcionalmente su día y horario de emisión. En esta oportunidad, el ciclo podrá verse el martes desde las 21, con una nueva entrega dedicada a la política local y a sus protagonistas.

El cambio responde al partido que la Selección argentina disputará el martes 7 de julio a las 13. Por ese motivo, Política a las Brasas no ocupará su espacio habitual y saldrá al aire durante la noche del lunes.

Desde la producción aclararon que la modificación será únicamente por esta semana. Después de esta emisión especial, el programa retomará su cronograma habitual en la pantalla de Canal 4.

La propuesta mantiene su esencia: entrevistas, asado, actualidad y conversaciones con referentes de la política jujeña en un ambiente diferente al de los estudios y las entrevistas tradicionales.

Política a las Brasas tendrá un horario especial este lunes y comenzará a las 21 por Canal 4.

Entrevistas y política local desde otra perspectiva

Política a las Brasas nació con el objetivo de acercar la política local a la audiencia mediante un formato distendido. Silvina Sadir y Ana Inés Vargas reciben a dirigentes y referentes para conversar sobre actualidad, gestión, decisiones y aspectos personales de sus recorridos.

El asado funciona como el escenario central de cada encuentro y permite generar un intercambio más relajado con los invitados. La intención es salir de los discursos tradicionales y conocer qué piensan quienes ocupan o aspiran a ocupar espacios de decisión.

Las conductoras buscan mostrar una faceta más cercana de los protagonistas, sin abandonar el rol periodístico ni las preguntas vinculadas con los temas que preocupan a la sociedad.

Además de las entrevistas preparadas por el equipo, el ciclo incorpora la participación de la audiencia. A través de la sección “sin filtro”, los vecinos pueden acercar sus propias preguntas e inquietudes para los invitados.

Entre los temas aparecen cuestiones cotidianas como el transporte, el estado de las calles, los servicios y las necesidades de cada localidad. De esta manera, el programa combina el debate político con las consultas concretas de la comunidad.

La información sobre el ciclo y sus protagonistas también puede encontrarse en la cobertura completa de Política a las Brasas y en las plataformas digitales de Canal 4.

Horario especial por única vez

La emisión de este martes comenzará puntualmente a las 21. Se tratará de un cambio excepcional en la programación, dispuesto ante el encuentro que Argentina jugará el martes desde las 13.

Los seguidores del programa podrán acompañar una nueva conversación sobre política local, en el habitual entorno de asado, entrevistas y preguntas directas.

Política a las Brasas se podrá ver este martes 7 de julio, desde las 21, por la pantalla de Canal 4. El cambio de día será solo por esta ocasión y el ciclo retomará posteriormente su horario habitual.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Gil Urquiola en Política a las Brasas: "Alto Comedero sigue siendo una zona caliente por el narcomenudeo"

Régimen Penal Juvenil en Política a las Brasas: el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad

Cruces y definiciones sobre la actualidad de Jujuy en Política a las Brasas

De la crisis del consumo al Super RIGI: los temas que debatieron diputadas jujeñas en Política a las Brasas

Jujuy continúa bajo alerta por frío extremo y rige una advertencia por vientos en la Puna y la Quebrada

Lo que se lee ahora
jubilacion en jujuy: que deben saber los monotributistas y trabajadores independientes video
Sociedad.

Jubilación en Jujuy: qué deben saber los monotributistas y trabajadores independientes

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

Selección Argentina.
Fútbol.

Mundial 2026: cuándo y a qué hora jurará Argentina ante Egipto en 8vos

Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde y está en octavos
Deportes.

Argentina venció 3 a 2 a Cabo Verde y está en octavos

Casa donde sucedió el femicidio en Alto Comedero.
Policiales.

Imputaron por femicidio al acusado del crimen de Nora Borda en Alto Comedero

Qué hermoso ser jujeño: la emoción de una familia que alienta a Argentina en el Mundial video
Pasión.

"Qué hermoso ser jujeño": la emoción de una familia que alienta a Argentina en el Mundial

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta
País.

La ola de frío polar tiñó de blanco paisajes de Tucumán y Salta

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel