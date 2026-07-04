Política a las Brasas cambia de horario este martes

El programa Política a las Brasas tendrá un horario especial este martes 7 de julio y comenzará a las 21 por la pantalla de Canal 4. La modificación será únicamente por este día, debido a que la Selección argentina jugará el martes a las 13 y alterará la programación habitual.

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La propuesta conducida por Silvina Sadir y Ana Inés Vargas cambiará excepcionalmente su día y horario de emisión. En esta oportunidad, el ciclo podrá verse el martes desde las 21, con una nueva entrega dedicada a la política local y a sus protagonistas.

El cambio responde al partido que la Selección argentina disputará el martes 7 de julio a las 13. Por ese motivo, Política a las Brasas no ocupará su espacio habitual y saldrá al aire durante la noche del lunes.

Desde la producción aclararon que la modificación será únicamente por esta semana. Después de esta emisión especial, el programa retomará su cronograma habitual en la pantalla de Canal 4.

La propuesta mantiene su esencia: entrevistas, asado, actualidad y conversaciones con referentes de la política jujeña en un ambiente diferente al de los estudios y las entrevistas tradicionales.

Política a las Brasas tendrá un horario especial este lunes y comenzará a las 21 por Canal 4.

Entrevistas y política local desde otra perspectiva

Política a las Brasas nació con el objetivo de acercar la política local a la audiencia mediante un formato distendido. Silvina Sadir y Ana Inés Vargas reciben a dirigentes y referentes para conversar sobre actualidad, gestión, decisiones y aspectos personales de sus recorridos.

El asado funciona como el escenario central de cada encuentro y permite generar un intercambio más relajado con los invitados. La intención es salir de los discursos tradicionales y conocer qué piensan quienes ocupan o aspiran a ocupar espacios de decisión.

Las conductoras buscan mostrar una faceta más cercana de los protagonistas, sin abandonar el rol periodístico ni las preguntas vinculadas con los temas que preocupan a la sociedad.

Además de las entrevistas preparadas por el equipo, el ciclo incorpora la participación de la audiencia. A través de la sección “sin filtro”, los vecinos pueden acercar sus propias preguntas e inquietudes para los invitados.

Entre los temas aparecen cuestiones cotidianas como el transporte, el estado de las calles, los servicios y las necesidades de cada localidad. De esta manera, el programa combina el debate político con las consultas concretas de la comunidad.

La información sobre el ciclo y sus protagonistas también puede encontrarse en la cobertura completa de Política a las Brasas y en las plataformas digitales de Canal 4.

Horario especial por única vez

La emisión de este martes comenzará puntualmente a las 21. Se tratará de un cambio excepcional en la programación, dispuesto ante el encuentro que Argentina jugará el martes desde las 13.

Los seguidores del programa podrán acompañar una nueva conversación sobre política local, en el habitual entorno de asado, entrevistas y preguntas directas.

Política a las Brasas se podrá ver este martes 7 de julio, desde las 21, por la pantalla de Canal 4. El cambio de día será solo por esta ocasión y el ciclo retomará posteriormente su horario habitual.