Jujuy continúa bajo alerta por frío extremo y rige una advertencia por vientos en la Puna y la Quebrada

Jujuy mantiene este sábado condiciones meteorológicas adversas, con una alerta por temperaturas extremas por frío vigente en gran parte del territorio provincial y una alerta amarilla por vientos que afecta a sectores de la Puna y la Quebrada, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Jujuy. Cómo sigue el tiempo en Jujuy: qué pasa con la ola polar y el alerta amarilla

Las bajas temperaturas continúan siendo uno de los principales factores de riesgo, especialmente para los grupos más vulnerables, mientras que en las zonas cordilleranas se esperan ráfagas que podrían reducir la visibilidad y complicar la circulación.

El mapa de temperaturas extremas difundido por el SMN mantiene a gran parte de Jujuy bajo alerta por frío, en el marco de una ola de bajas temperaturas que afecta a distintas regiones del país.

Este tipo de alertas advierte sobre condiciones que pueden tener efectos en la salud, especialmente en adultos mayores, niños, personas con enfermedades crónicas y quienes permanecen expuestos durante largos períodos al aire libre.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar la exposición prolongada al frío, mantener una correcta calefacción en los hogares y prestar especial atención a las personas más vulnerables.

Alerta amarilla por vientos en la Puna y la Quebrada

Además del frío extremo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por vientos para distintos sectores de la provincia.

La advertencia alcanza a la Puna de Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina, Tilcara, Tumbaya y Yavi, donde se prevé la presencia de vientos de intensidad variable durante la jornada del sábado.

De acuerdo con el organismo, el nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes y riesgos para determinadas actividades, por lo que se recomienda mantenerse informado y seguir las indicaciones de las autoridades.

Recomiendan extremar las precauciones

Frente a este panorama, se aconseja evitar actividades al aire libre en las zonas afectadas por los vientos, conducir con precaución en rutas de altura y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Asimismo, quienes deban viajar hacia la Puna o la Quebrada deberán consultar el estado de las rutas y las condiciones meteorológicas antes de emprender el viaje, ya que las condiciones pueden modificarse rápidamente.

Se espera un nuevo informe del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional actualizará sus alertas en las próximas horas de acuerdo con la evolución de las condiciones meteorológicas.

Mientras tanto, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales y adoptar las medidas preventivas necesarias para minimizar los riesgos derivados del frío extremo y los fuertes vientos.

Cómo van a seguir las temperaturas

De acuerdo con el pronóstico extendido, las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días, aunque se espera un ascenso gradual hacia mediados de la semana. Para este sábado se prevé una mínima de 2°C y una máxima de 11°C; el domingo, 2°C de mínima y 14°C de máxima; y el lunes, 3°C y 12°C, respectivamente. A partir del martes comenzará un aumento más marcado de las temperaturas, con valores que irán de 4°C a 18°C. El miércoles se esperan 9°C de mínima y 20°C de máxima; el jueves, 11°C y 21°C; mientras que el viernes el termómetro oscilará entre los 10°C y los 24°C, marcando una mejora en las condiciones del tiempo.