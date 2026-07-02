Martín Insaurralde pidió que el video de los millones de dólares no se use como prueba.

Martín Insaurralde pidió ante la Justicia que no se use como prueba el video en el que Jésica Cirio aparece con fajos de dinero en el vestidor de la casa que compartían en Fincas San Vicente. Los detalles, en la nota.

Martín Insaurralde pidió que no se utilice como prueba judicial el video con los millones de dólares que su exesposa, Jesica Cirio, grabó en el vestidor de su casa .

Se trata de la misma solicitud presentada por la modelo y conductora en la causa por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero , en la que ambos figuran como imputados y tienen pedido de indagatoria .

La defensa de Insaurralde realizó el mismo planteo que Cirio, al sostener que el video podría haber sido obtenido mediante un hackeo a los dispositivos de su exesposa y que las imágenes podrían haber sido alteradas .

Con ese argumento, pidió la exclusión probatoria del video por la falta de cadena de custodia forense, que impediría acreditar su autenticidad.

La presentación se hizo ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, quien ordenó peritar el video publicado por La Nación. En el material se ve a Cirio en el vestidor de la casa de Insaurralde en “Fincas San Vicente” junto a cajas y una valija con millones de dólares.

Luego de la difusión del video, el magistrado dispuso el allanamiento del departamento de Cirio y ordenó una inspección ocular en esa vivienda y en la casa de San Vicente. No obstante, la modelo y conductora solicitó que el material obtenido no sea utilizado como prueba y pidió la nulidad del allanamiento.

Para Insaurralde "su obtención delictiva impiden de manera absoluta trazar una cadena de custodia forense que garantice la inalterabilidad de los archivos, lo que permite razonablemente concluir que su veracidad material no puede ser acreditada bajo ningún concepto técnico".

El planteo integra una serie de presentaciones realizadas por las defensas en la causa, que ahora deberán ser analizadas y resueltas por el juez Armella y el fiscal federal Sergio Mola.

Se trata del expediente por corrupción abierto contra Insaurralde a raíz del viaje de lujo a Marbella en septiembre de 2023 junto a la modelo Sofía Clerici en el yate “Bandido”, hecho que terminó provocando su salida como jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof.

La Fiscalía pidió la indagatoria de Insaurralde y familiares como presuntos testaferros, mientras se espera un peritaje contable. Además, Mola solicitó su detención, pero el juez la rechazó y les prohibió salir del país.

Los testigos del vestidor con llenos de dólares

Tras la difusión de los videos, la Justicia ordenó medidas de prueba y citó a testigos para determinar si el vestidor de las imágenes es el de la casa de Insaurralde. Dos oficiales de la Policía Federal que participaron del allanamiento de 2023 no lo reconocieron.

El oficial Damián Farina negó que se tratara del mismo vestidor. Dijo que el de la casa es amplio y con vidrios oscurecidos, mientras que el del video es angosto y sin vidrios.

La suboficial Miriam Chazarreta explicó que no recordaba con precisión el lugar debido al tiempo pasado y, sobre la comparación entre los vestidores, sostuvo que no advertía similitudes entre el del video y el registrado en la foto del allanamiento.

Los testigos señalaron que la casa parecía deshabitada, con muebles cubiertos, olor a encierro y suciedad, y sin indicios de refacciones. La Justicia sospecha que el lugar pudo haber sido modificado tras el video y ordenó medidas de prueba.

La próxima semana prestarán declaración dos mujeres que trabajaron en la casa de San Vicente, una de las cuales actualmente se desempeña junto a Cirio.