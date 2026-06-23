Yala amaneció con fuertes heladas y el frío se hace sentir

La ola de frío que afecta a gran parte de la provincia dejó una postal invernal en Yala durante la mañana de este martes. Los vecinos se encontraron con algunos cerros cubiertos por una fina capa de nieve, producto de las bajas temperaturas registradas en las últimas horas.
La imagen de las cumbres teñidas de blanco llamó la atención de quienes transitaron por la zona desde temprano y fue compartida ampliamente en redes sociales, reflejando una escena poco frecuente para los Valles jujeños.
Alerta por temperaturas extremas
Mientras tanto, continúa vigente un alerta por temperaturas extremas vinculadas al frío para distintos sectores de la provincia, entre ellos la región de los Valles. El fenómeno se enmarca en el ingreso de una masa de aire polar que provoca un marcado descenso térmico.
Las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, ya que las bajas temperaturas pueden generar riesgos para la salud.
Una postal invernal en el inicio de la semana
El paisaje nevado en los cerros de Yala se convirtió en uno de los principales atractivos de la jornada. Aunque la acumulación fue escasa y se concentró en sectores elevados, alcanzó para transformar el paisaje habitual y ofrecer una imagen característica de los días más fríos del año.
La presencia de nieve se suma a las heladas registradas en distintos puntos de Jujuy, donde durante las primeras horas de la mañana se observaron pastizales, vehículos y techos cubiertos por una capa de escarcha.
Cómo seguirá el tiempo
De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días en gran parte de la provincia. Se esperan mañanas muy frías, con mínimas cercanas a los 0°C e incluso bajo cero en algunas localidades, mientras que las máximas se mantendrán moderadas.
Ante este escenario, se recomienda a la población mantenerse abrigada, ventilar los ambientes calefaccionados y prestar especial atención a las personas más vulnerables frente al frío extremo.
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