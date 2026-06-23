Cochinoca se prepara para la tradicional quema de los pecados (Archivo)

La comunidad de Cochinoca se prepara para celebrar sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista , cuya jornada central se realizará el miércoles 24 de junio. El programa reunirá actividades religiosas, peregrinaciones y costumbres ancestrales, entre ellas la tradicional quema de los pecados y la caminata sobre las brasas.

Trágico. Un hombre falleció en Cochinoca tras el impacto de un rayo

Las celebraciones comenzaron el pasado 15 de junio con el rezo de la novena y continúan en estas horas y el día central con un amplio programa que busca reunir a vecinos, peregrinos y visitantes de distintas comunidades de la región.

Peregrinos, antorchas y serenata durante la víspera

Las celebraciones del 23 de junio comenzaron con la recepción de peregrinos provenientes de San Isidro, en Salta; Rachaite y otras comunidades cercanas. Los visitantes son recibidos con una merienda y posteriormente se realizará el último rezo de la novena.

El programa continua con la tradicional procesión de antorchas alrededor de la plaza, una cena comunitaria y la presentación de los sikuris de Cochinoca. También se desarrollará la luminaria frente a la iglesia y una serenata dedicada a San Juan Bautista.

Fiestas patronales en honor a San Juan Bautista en Cochinoca (Archivo) Fiestas patronales en honor a San Juan Bautista en Cochinoca (Archivo)

La tradicional quema de los pecados

Uno de los momentos más esperados llegará a la medianoche con la tradicional quema de los pecados. Los participantes caminarán sobre las brasas como parte de una práctica que combina la fe religiosa con las costumbres ancestrales conservadas por la comunidad.

Luego se realizará la bendición del agua, otro de los momentos centrales de la celebración de San Juan Bautista. Esta ceremonia forma parte de una tradición que se mantiene viva en Cochinoca y que cada año convoca a pobladores y visitantes.

Cochinoca se prepara para la tradicional quema de los pecados (Archivo) Cochinoca se prepara para la tradicional quema de los pecados (Archivo)

Las actividades del miércoles 24 de junio

La jornada central comenzará durante las primeras horas de la mañana con el repique de campanas, el rezo del alba y un desayuno comunitario. Posteriormente se realizará el tradicional intercambio o trueque de productos entre las comunidades participantes.

La misa central incluirá bautismos y será seguida por una procesión por las calles del pueblo, acompañada por la imagen de San Juan Bautista y las imágenes llevadas por los peregrinos. Después de la ceremonia religiosa se compartirá un almuerzo comunitario y durante el resto de la jornada habrá propuestas culturales y recreativas.

Embed - MARCOS TINTE – COCHINOCA

Los tradicionales juegos con agua

La comisión organizadora recordó que durante la madrugada y la mañana del Día de San Juan se mantiene la costumbre de jugar con agua. La práctica simboliza la purificación y constituye una parte importante de la identidad cultural de la región.

Los asistentes también podrán participar de la carpa chaya y disfrutar de las diferentes expresiones culturales previstas para acompañar la festividad.

Cómo llegar a Cochinoca

Desde la organización invitaron especialmente a los habitantes de La Quiaca y de las localidades vecinas a participar de la celebración. Cochinoca está ubicada a 25 kilómetros de Abra Pampa, sobre la Ruta Provincial 71.

Los visitantes podrán llegar en vehículos particulares o mediante taxis. La comisión aseguró que todos serán recibidos con hospitalidad y tendrán la oportunidad de conocer la historia y las tradiciones que conserva este pueblo de la Puna jujeña.