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26 de marzo de 2026 - 20:02
Policiales.

Salta: piden prisión preventiva para los padres de la bebé internada con lesiones graves

La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género solicitó la prisión preventiva para los padres de una bebé de ocho meses que permanece internada en grave estado.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
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La solicitud fue presentada por la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto, por directivas del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal. La medida fue requerida ante el Juez de Garantías 2.

Cómo están imputados los padres

La madre, de 25 años y domiciliada en Villa Lavalle, fue imputada por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. El padre, también de 25 años y con el mismo domicilio, está imputado por lesiones graves agravadas por el vínculo y coacción en concurso real.

La Fiscalía sostuvo que el pedido de prisión preventiva se apoya en denuncias policiales, testimonios de familiares y profesionales de la salud, además de informes médicos y tomográficos incorporados al expediente.

Las lesiones detectadas y el estado de la bebé

De acuerdo con la información difundida, los estudios realizados a la menor evidenciaron hematomas en la mejilla y el cuello, hematomas subgaleales en la región occipital, fractura del hueso occipital y hemorragia retiniana. La historia clínica también documenta internaciones previas y seguimiento por problemas neurológicos.

La bebé permanece hospitalizada en estado grave y recibe asistencia médica especializada. En ese contexto, la Fiscalía remarcó la situación de extrema vulnerabilidad de la niña y la necesidad de resguardar su integridad frente a cualquier riesgo adicional.

Qué otras medidas pidió la Fiscalía

Además de la prisión preventiva, la Fiscalía solicitó que ambos progenitores sean sometidos a un examen psicológico a través del Departamento de Psicología del Poder Judicial. El objetivo es evaluar su personalidad, su peligrosidad, posibles factores predisponentes a la violencia y su capacidad de comprensión de los hechos investigados.

La acusación considera que la medida cautelar es excepcional, proporcional e instrumental para garantizar tanto la protección de la menor como el normal desarrollo del proceso judicial.

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