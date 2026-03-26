Salta: piden prisión preventiva para los padres de la bebé internada con lesiones graves

La causa por la bebé de ocho meses internada en el Hospital Materno Infantil de Salta sumó un nuevo avance judicial. La Fiscalía de Violencia Familiar y de Género pidió la prisión preventiva para los padres de la niña, luego de reunir distintos elementos de convicción en el marco de una investigación por posibles hechos de maltrato infantil.

La solicitud fue presentada por la auxiliar fiscal Virginia Bortoloto, por directivas del fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal. La medida fue requerida ante el Juez de Garantías 2.

La madre , de 25 años y domiciliada en Villa Lavalle, fue imputada por el delito de lesiones graves agravadas por el vínculo. El padre, también de 25 años y con el mismo domicilio, está imputado por lesiones graves agravadas por el vínculo y coacción en concurso real.

La Fiscalía sostuvo que el pedido de prisión preventiva se apoya en denuncias policiales, testimonios de familiares y profesionales de la salud, además de informes médicos y tomográficos incorporados al expediente.

Las lesiones detectadas y el estado de la bebé

De acuerdo con la información difundida, los estudios realizados a la menor evidenciaron hematomas en la mejilla y el cuello, hematomas subgaleales en la región occipital, fractura del hueso occipital y hemorragia retiniana. La historia clínica también documenta internaciones previas y seguimiento por problemas neurológicos.

La bebé permanece hospitalizada en estado grave y recibe asistencia médica especializada. En ese contexto, la Fiscalía remarcó la situación de extrema vulnerabilidad de la niña y la necesidad de resguardar su integridad frente a cualquier riesgo adicional.

Qué otras medidas pidió la Fiscalía

Además de la prisión preventiva, la Fiscalía solicitó que ambos progenitores sean sometidos a un examen psicológico a través del Departamento de Psicología del Poder Judicial. El objetivo es evaluar su personalidad, su peligrosidad, posibles factores predisponentes a la violencia y su capacidad de comprensión de los hechos investigados.

La acusación considera que la medida cautelar es excepcional, proporcional e instrumental para garantizar tanto la protección de la menor como el normal desarrollo del proceso judicial.