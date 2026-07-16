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16 de julio de 2026 - 07:10
Salud.

Mordeduras de animales en Jujuy: qué hacer y cuándo aplicar la vacuna antirrábica

En Jujuy ya se registraron más de 60 mordeduras de animales en el año. Un infectólogo explicó los riesgos de la rabia, las infecciones y cómo actuar.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Dos mordeduras de monos en Jujuy

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A nivel nacional, las mordeduras de animales representan un problema sanitario frecuente. Según explicó el especialista, se notifican alrededor de 50 mil casos por año en Argentina, con mayor concentración en la zona centro del país.

“Aproximadamente 140 ataques por día es lo que se notifica en distintas partes del país” “Aproximadamente 140 ataques por día es lo que se notifica en distintas partes del país”

En Jujuy, la cantidad de casos se mantiene dentro de una media anual, aunque el especialista remarcó la importancia del seguimiento y la prevención.

“Generalmente es una tasa media entre 90 a 100 por año más o menos lo que se maneja” “Generalmente es una tasa media entre 90 a 100 por año más o menos lo que se maneja”

Qué hacer ante una mordedura

Una de las principales recomendaciones del infectólogo es no minimizar una mordedura, aunque el animal sea conocido o parezca una mascota tranquila.

  • El primer paso es limpiar correctamente la herida.

Lo primero que hay que hacer ante un ataque es lavado profuso de una herida con agua y jabón, por lo menos 15 minutos”, explicó.

  • También recomendó no intentar separar animales cuando están peleando, porque esa situación puede generar nuevas lesiones.

No podemos separar a perros. Nos podemos lastimar y feo”, advirtió.

  • Desde el Ministerio de Salud recomiendan realizar el lavado con agua y jabón y acudir rápidamente a un centro de salud para evaluar cada caso.

No todas las mordeduras tienen el mismo riesgo

El lugar del cuerpo donde ocurre la mordedura es un factor importante.

Según explicó el Dr. Echenique, las lesiones más delicadas son aquellas ubicadas en:

  • Cara.
  • Dedos.
  • Tronco.
  • Zona genital.

Además del riesgo de infección, estas zonas tienen mayor importancia ante una posible exposición al virus de la rabia.

Dos mordeduras de monos en Jujuy

Dos mordeduras de monos en Jujuy

Perros conocidos, animales callejeros y monos: cuándo se aplica la vacuna

Uno de los puntos que más dudas genera es si siempre hay que colocarse la vacuna antirrábica. El especialista explicó que depende de cada situación.

Si el perro es conocido y puede ser controlado, se realiza una observación del animal durante 10 días.

“Si el perro es conocido, observación 10 días y no hace falta vacunar” “Si el perro es conocido, observación 10 días y no hace falta vacunar”

En cambio, si se trata de un animal desconocido, callejero o silvestre, la evaluación médica puede indicar la aplicación de la vacuna.

“En el caso de una mordedura ya sea de mono o animal salvaje está indicada la vacunación” “En el caso de una mordedura ya sea de mono o animal salvaje está indicada la vacunación”

La vacuna de cultivo en líneas celulares se coloca los días 0 – 3 – 7 – 14 y 28, contando desde el día de la mordedura como día 0. Lo fundamental en esto es que ante cualquier mordedura de animales silvestres es necesario lavar la herida y concurrir a un centro de salud.

“Todo tipo de mordedura, cualquiera fuera su especie, debe hacer la consulta en el centro de salud”

Todo tipo de mordedura, cualquiera fuera su especie, debe hacer la consulta en el centro de salud

Rabia: una enfermedad que requiere actuar rápido

La rabia es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso central y, una vez que aparecen los síntomas, tiene una evolución generalmente fatal. Por eso, la prevención después de una mordedura es fundamental.

El esquema de vacunación antirrábica indicado en estos casos contempla dosis distribuidas en distintos días, según la evaluación médica. El especialista remarcó que no hay que esperar a que aparezcan síntomas.

“Todo tipo de mordedura, cualquiera fuera su especie, debe hacer la consulta en el centro de salud” “Todo tipo de mordedura, cualquiera fuera su especie, debe hacer la consulta en el centro de salud”

Gatos y animales silvestres: también pueden transmitir rabia

Uno de los mensajes de la entrevista fue romper con la idea de que solo los perros representan riesgo.

“Los gatos son transmisores de la rabia” “Los gatos son transmisores de la rabia”

En este sentido dejó claro que cualquier mordedura de animal silvestre puede transmitir rabia menos las ratas. En Argentina, perros, gatos y murciélagos son algunos de los principales transmisores identificados.

Los datos más importantes

  • En Jujuy se registraron más de 70 mordeduras de animales durante el primer semestre.
  • Hubo:
    • 57 mordeduras de perros
    • 18 mordeduras de gatos
    • 2 mordeduras de monos
  • Los casos de monos fueron detectados en Los Perales y Chijra.
  • En Argentina se notifican aproximadamente 50 mil mordeduras por año.
  • Ante una mordedura:
    • Lavar con agua y jabón durante al menos 15 minutos.
    • No colocar sustancias caseras.
    • Consultar en un centro de salud.
  • Los perros conocidos pueden quedar bajo observación durante 10 días.
  • Los animales desconocidos o silvestres requieren evaluación médica inmediata.
  • La rabia puede prevenirse con vacunación post exposición.

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