Crecen las denuncias en Jujuy por animales expuestos al frío en balcones y calles

Andrea Szecsi, presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Jujuy , advirtió sobre los riesgos de dejar animales a la intemperie durante la ola de frío polar que afecta a la provincia y al resto del país.

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La especialista explicó que reciben denuncias de manera cotidiana y remarcó que exponer a perros y gatos a temperaturas extremas puede encuadrarse como maltrato animal. “ Es algo de todos los días . Uno recibe denuncias por WhatsApp de animales que están a la intemperie y, en la mayoría de los casos, nosotros indicamos hacer las denuncias”, explicó Szecsi.

Según indicó, el problema no se limita a los animales que permanecen en la vía pública, sino que también alcanza a aquellos que son dejados en sectores de las viviendas sin resguardo. “Estar a la intemperie , más allá de la cuestión contravencional de que no pueden estar en la calle, plantea situaciones de animales en balcones expuestos a temperaturas extremas , como el frío o el calor” , señaló.

La abogada explicó que la Ley 14.346 no menciona de manera expresa la permanencia de animales a la intemperie , pero sostuvo que esas condiciones pueden considerarse malos tratos .

En Villazón, Bolivia, advirtieron que dejar perros o gatos en la calle durante la noche será considerado maltrato animal.

“Si bien la Ley 14.346 no prevé expresamente que estén a la intemperie, encaja dentro de lo que es el artículo 1, como malos tratos y como crueldad innecesaria hacia los animales. Entonces, en esa situación se puede denunciar”, afirmó.

Dos casos recientes en Jujuy

Szecsi contó que durante la última semana recibieron dos denuncias por tres animales que permanecían de manera constante en un balcón. “Eran tres animalitos que estaban en un balcón todo el tiempo afuera, sin que pudieran ingresar en ningún momento”, relató.

A partir de la presentación, la Policía intervino y realizó las primeras averiguaciones. “Se hizo la denuncia, la Policía fue, verificó e hizo la primera investigación. Gracias a Dios, en esos casos la gente, no sé si por miedo al escrache o por la situación que se generó, porque todos los vecinos alertaron, cambió la actitud”, explicó.

Finalmente, los propietarios permitieron que los animales ingresaran a la vivienda. “Los perritos ahora están adentro. Los vecinos agradecen la intervención tanto de la Policía como de nosotros para que no haya tenido que llegarse a una sentencia para que los animales estén resguardados”, agregó.

Situaciones que requieren una respuesta inmediata

La presidenta del Instituto de Derecho Animal remarcó que, frente a temperaturas extremas, las intervenciones no pueden demorarse. “En muchos casos estas situaciones ameritan una inmediatez, que actuemos de manera inmediata porque no aguantan”, sostuvo.

Szecsi también se refirió a las personas que acumulan una gran cantidad de animales en sus viviendas y recordó que la tenencia debe adecuarse al espacio y a las posibilidades económicas de cada familia.

“El Código Contravencional de la provincia prevé estas situaciones. Se puede tener la cantidad de animales que el lugar permita, mientras estén dadas las condiciones y esté todo cerrado. Esas son condiciones básicas”, indicó.

Además, destacó que los propietarios deben garantizar los cuidados veterinarios. “También hay que tener el dinero para poder llevarlos a atención veterinaria. Está todo previsto en la norma”, aseguró.

La especialista explicó que algunas situaciones comienzan con rescates temporales, pero luego se vuelven difíciles de sostener. “Muchas veces la gente se llena de animales en función de decir: ‘Bueno, hoy rescato a este animal, lo tengo en tránsito’, y se producen estas situaciones”, expresó.

Mayor conciencia y compromiso social

Szecsi consideró que la sociedad comenzó a prestar más atención a las condiciones en las que viven los animales, aunque insistió en que todavía se necesita una participación más activa.

“Debería existir una colaboración más activa de toda la sociedad y, a la vez, responsabilidad de cada uno. Cada uno sabe hasta dónde puede tener un animal, porque tener un animal implica mucha responsabilidad”, afirmó.

También valoró el cambio en la mirada de los vecinos. “Hoy la gente ha tomado mucha más conciencia, los ve y creo que ya no invisibiliza a los animales. Eso es un gran avance”, destacó.

Perros en situación de calle

Un perro murió congelado

La abogada reveló que tomó conocimiento de un caso en el que un perro con propietario murió como consecuencia del frío. “He tomado conocimiento de un caso en el que nos pidieron la intervención, porque era un perrito que amaneció congelado, que tenía dueño, llamémosle un referente de familia”, contó.

En relación con los animales comunitarios o en situación de calle, aclaró que construir refugios puede servir como una respuesta momentánea, pero no resuelve el problema de fondo. “La colaboración de la gente está en hacerles un refugio y demás, pero no es la solución, sin duda. Es una contingencia que soluciona hoy, pero se necesita de la responsabilidad de todos”, concluyó.

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