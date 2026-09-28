Ruta 9: qué obras están previstas y cuáles serán los sectores alcanzados

El secretario de Comunicación y Gobierno Abierto, Alberto Siufi , brindó detalles sobre las obras previstas sobre el trazado de la Ruta 9 y explicó cuál es el alcance del proyecto planteado para el Gran Jujuy.

Jujuy. El secretario de comunicación, Alberto Siufi, sobre las obras de la Ruta 9 "la idea es arrancar cuanto antes"

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Según señaló el funcionario, la iniciativa contempla beneficios para sectores como Alto Comedero y Sargento Cabral , principalmente en materia de conectividad y seguridad vial. También mencionó como uno de los posibles efectos la revalorización de propiedades ubicadas en la zona.

Siufi explicó que el proyecto está pensado dentro de una planificación a largo plazo. “ Esta intervención debe entenderse como un plan maestro pensado para los próximos 20 años en el Gran Jujuy ”, afirmó.

En ese sentido, indicó que se busca contemplar la expansión residencial hacia Los Alisos y el movimiento vehicular proveniente de El Carmen, San Antonio y otras localidades cercanas .

Qué obras contempla el proyecto sobre Ruta 9

Ruta 9, altura Alto Comedero.

La intervención tendrá un tramo principal de 5,6 kilómetros y contempla la construcción de 12 pasarelas peatonales pensadas para el tránsito urbano.

Además, están previstas distintas obras dentro de los barrios atravesados por el proyecto. Entre ellas se encuentran 4 kilómetros de pavimentación para el recorrido del transporte público, además de la construcción de puentes y alcantarillas para mejorar la circulación y conexión entre sectores barriales.

Siufi también se refirió a los cuestionamientos vinculados con el costo de la intervención. Sostuvo que analizar únicamente un valor por kilómetro representa una mirada incompleta porque no contempla las diferentes obras complementarias incluidas dentro del proyecto.

Por último, indicó además que el proyecto técnico continuará siendo presentado en la Legislatura y ante centros vecinales.