Volcó en la ruta 9: un auto terminó dentro de un canal en las afueras de Tilcara

Un siniestro vial se registró en la tarde del sábado sobre la ruta 9, a la altura de Villa Florida en Tilcara. Un vehículo terminó volcado dentro de un canal y sus ocupantes fueron trasladados al hospital para recibir atención médica.
El vehículo quedó dentro de un canal
El alerta fue recibido alrededor de las 18:16, cuando se informó sobre un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de Villa Florida.
Por causas que deberán establecerse, un vehículo terminó volcado dentro de un canal ubicado al costado de la ruta.
Al momento de la llegada de los equipos de emergencia, los ocupantes del rodado ya habían sido trasladados al Hospital Dr. Salvador Mazza para su atención.
Intervino Bomberos Voluntarios de Tilcara
Ante la emergencia, personal de Bomberos Voluntarios de Tilcara se trasladó hasta el lugar y trabajó junto a las demás instituciones que intervinieron en el operativo.
El procedimiento se desarrolló luego de las tareas realizadas durante la Peregrinación a Sixilera, en una jornada que requirió un amplio despliegue de los bomberos voluntarios.
Colaboraron con el remolque del vehículo
Durante la mañana de este 20 de septiembre, los bomberos regresaron al sector para colaborar con las tareas de remolque del vehículo que había quedado dentro del canal.
Las circunstancias en las que se produjo el vuelco son materia de las actuaciones correspondientes.
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