Tilcara: un auto estuvo punto de caer por una zona de escaleras

Un auto quedó a punto de desbarrancar durante la madrugada de este lunes en el sector de las escalinatas de Tilcara, luego de ingresar por una senda que no se encuentra habilitada para la circulación de vehículos.

Ante el pedido de auxilio, Bomberos Voluntarios de Maimará acudieron al lugar y desplegaron un operativo para recuperar el rodado. La maniobra requirió precisión y cuidado debido a la posición en la que había quedado el vehículo y el riesgo de que terminara en el barranco.

El procedimiento contó además con la participación de personal de la Policía de Tilcara. Las causas y circunstancias que llevaron al vehículo a ingresar por este sector son materia de investigación.

“Fue un trabajo meticuloso” El jefe de Bomberos Voluntarios de Maimará, Sergio Farfán, destacó la complejidad del trabajo y explicó que el trabajo realizado fue “meticuloso, calculado y con mucha concentración. Un mal cálculo y se va para abajo”, y agregó que “usar un malacate es todo un arte”.

El equipo de rescate trabajó aproximadamente desde las 5 hasta las 6:30 de la mañana hasta lograr retirar el vehículo de manera segura y ponerlo a salvo. La intervención permitió evitar que el rodado terminara desbarrancando en uno de los sectores de mayor dificultad del lugar.

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