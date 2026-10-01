Itati Cuevas, la joven de Tilcara que corre entre cerros

Los cerros, los caminos de tierra y los amaneceres de Tilcara forman parte de la rutina de Itati Cuevas , una joven jujeña de 20 años que encontró en el running mucho más que un deporte.

Deporte. Corre 120 km por semana y entrena aún sin ganas: su familia, el motor del runner jujeño que desafía la montaña

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Su vínculo con las carreras comenzó cuando todavía estaba en la escuela. Participaba de competencias estudiantiles y sus buenos resultados llamaron rápidamente la atención. A partir de allí, comenzó a representar a Tilcara en otras pruebas y consiguió ubicarse reiteradamente entre los primeros puestos.

“Empecé a correr en esos campeonatos que hay en las escuelas. Después me llamaron de la Municipalidad de Tilcara para correr otras carreras”, recordó durante su visita a Arriba Jujuy .

Para Itati, entrenar también significa disfrutar del lugar donde nació y creció.

Sus jornadas suelen comenzar alrededor de las 7 u 8 de la mañana. Desde Tilcara emprende recorridos por caminos de tierra, zonas cercanas al río y sectores que conducen hacia la Laguna de los Patos y la casa de su abuelo.

“Me gusta más el paisaje. Cuando vas a correr a la mañana estás viendo el amanecer” “Me gusta más el paisaje. Cuando vas a correr a la mañana estás viendo el amanecer”

La joven disfruta especialmente de los circuitos de montaña, aunque reconoce que representan un desafío físico mucho mayor.

Entre las competencias más exigentes que recuerda aparece una carrera en Purmamarca, donde tuvo que afrontar constantes subidas y bajadas por sectores montañosos.

“Subís montañas, volvés a bajar, tenés que volver a subir y así”, describió sobre la exigencia de esos recorridos.

También tuvo la posibilidad de viajar a Corrientes, donde descubrió una geografía completamente diferente a la Quebrada: terrenos más planos, verdes y con otro tipo de vegetación.

El sueño de correr carreras cada vez más grandes

A sus 20 años, Itati ya mira hacia nuevos desafíos.

Uno de sus sueños es participar de una competencia en Ushuaia, atraída por la posibilidad de correr entre montañas e incluso sobre nieve. También mencionó su intención de afrontar carreras de mayor distancia en Jujuy y otros puntos del país.

Actualmente atraviesa una recuperación por una molestia en uno de sus tobillos y busca retomar progresivamente la actividad.

Su idea es comenzar nuevamente con pruebas de aproximadamente cinco kilómetros y, a partir de allí, aumentar las distancias.

El objetivo es claro: continuar creciendo hasta poder participar algún día en carreras de larga distancia, incluso pruebas de 42 kilómetros.

Una vida lejos de las redes sociales

Mientras muchos jóvenes de su edad tienen una presencia constante en redes sociales, Itati reconoce que su vínculo con la tecnología es muy diferente.

“Yo soy más de la naturaleza. Me gusta estar en la naturaleza” “Yo soy más de la naturaleza. Me gusta estar en la naturaleza”

Incluso contó que cuando comenzó a aparecer en producciones y campañas vinculadas con marcas, tardó semanas en enterarse de algunos mensajes y propuestas porque prácticamente no utilizaba sus redes.

A partir de esa exposición comenzaron a contactarla para entrevistas, promociones de indumentaria y otras iniciativas.

Una de las imágenes que también la caracteriza son sus trenzas, realizadas habitualmente por su hermana gemela, que se convirtieron en un peinado práctico para correr y entrenar.

Entre el deporte y el deseo de estudiar

El running no es el único proyecto de Itati.

La joven contó que también busca continuar estudiando y que intentó avanzar con su ingreso a una carrera vinculada a las fuerzas de seguridad. Sin embargo, explicó que los estudios y trámites requeridos representaron un gasto importante para su familia y todavía le queda completar parte de ese proceso.

Mientras define su futuro académico, su madre la impulsa a continuar corriendo y a encontrar una formación que pueda complementar con el deporte.

Itati tiene apenas 20 años, pero detrás de cada carrera ya aparece una historia marcada por la constancia, la Quebrada y un vínculo muy fuerte con la naturaleza.

Desde los caminos de Tilcara, sueña con seguir sumando kilómetros, superar nuevas distancias y llevar su pasión por correr mucho más lejos.