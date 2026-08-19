Condenaron al ex intendente de Tilcara a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua

Condenan a un ex intendente de Tilcara a tres años de prisión de ejecución condicional

El exintendente de Tilcara, Ricardo Romero, fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos , en el marco de la causa conocida como “cheques voladores”. Según informó el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy , el exjefe comunal reconoció su responsabilidad penal y la existencia de los hechos atribuidos.

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De acuerdo con la información oficial, Romero fue condenado como autor de los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública, en cuatro hechos; exacciones ilegales; concusión; y abuso de autoridad .

En el mismo proceso también fue condenado Juan José Ortega , quien se desempeñaba como tesorero municipal cuando ocurrieron los hechos. Recibió una pena de dos años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer la función pública .

Ortega fue considerado autor del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública en cuatro hechos.

Qué investigó la causa de los “cheques voladores” en Tilcara

La investigación tuvo su origen en hechos ocurridos durante enero de 2018, cuando Romero se desempeñaba como intendente de Tilcara y estaba a cargo de la organización del tradicional Enero Tilcareño.

Según el MPA, desde la administración municipal se habrían emitido cheques sin el correspondiente respaldo financiero para pagar a productores, músicos y otros proveedores relacionados con la realización del evento.

La investigación judicial determinó el libramiento de 46 cheques sin respaldo financiero, que en ese momento representaban aproximadamente 35 millones de pesos. El organismo indicó que esa situación ocasionó perjuicios económicos a distintas personas vinculadas con la organización y la prestación de servicios durante el Enero Tilcareño.

La causa se resolvió mediante un juicio abreviado

Durante la audiencia, Romero y Ortega reconocieron su responsabilidad penal y la existencia de los delitos que se les atribuían. Ambos prestaron conformidad para que el proceso fuera resuelto mediante el procedimiento de juicio abreviado.

Como resultado, Romero recibió tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ortega, por su parte, fue condenado a dos años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas.