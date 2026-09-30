Crimen de las francesas: rechazan sobreseer a los policías acusados de apremios ilegales

A 15 años del crimen de las turistas francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni , ocurrido en Salta , una investigación derivada de aquel caso acaba de alcanzar una instancia clave dentro del proceso judicial. La Justicia desestimó el pedido de las defensas para dar por concluida la causa.

Se trata de una investigación en la que 16 efectivos policiales se encuentran acusados de presuntos apremios ilegales contra personas que habían sido sometidas a investigación por el doble crimen.

La resolución fue recibida con satisfacción por las personas que denunciaron los hechos . Entre ellas se encuentra Daniel Octavio Vilte Laxi , quien asistió a la audiencia y, una vez que abandonó los Tribunales, dialogó con colegas de Muy Crítico.

Durante su paso por el edificio judicial, Vilte también se cruzó nuevamente con Gustavo Lasi , condenado por los homicidios de las dos turistas francesas y, al mismo tiempo, incorporado como damnificado en esta causa.

El cruce tuvo lugar en la sala de espera y, de acuerdo con el testimonio de Vilte, no se produjo ninguna confrontación entre ambos. Sin embargo, afirmó que pudo notar cierta incomodidad en Lasi durante ese momento."Parece que le molestó mi presencia o se sintió intimidado, pero no sé. Todo el tiempo lo dirá. Si tuvo 15 años para... y no quiere decir nada, así que vamos a ver si con los años sigue pensando igual", manifestó.

Vilte: "Me sentí aliviado"

El Tribunal desestimó el pedido de las defensas, que buscaban que se considerara vencido el plazo para continuar con la acción penal debido al tiempo transcurrido y que los policías fueran sobreseídos de manera definitiva.

Para Vilte, la decisión judicial representó un paso adelante tras varios años de espera. "Me sentí aliviado. Pensé que esto no iba a llegar a juicio", sostuvo. De todos modos, existe una salvedad procesal relevante: la investigación aún no quedó formalmente elevada a juicio oral.

Las defensas anticiparon que presentarán un recurso contra la decisión y el Tribunal estableció que esa presentación tendrá efecto suspensivo. Esto implica que, antes de avanzar con la incorporación y análisis de la prueba de cara a un posible debate oral, deberá resolverse la impugnación.

El Ministerio Público Fiscal había solicitado que el expediente siguiera su curso sin demoras, pero los magistrados resolvieron adoptar una postura diferente.

El testimonio de Vilte sobre los presuntos apremios durante la investigación

Tras finalizar la audiencia, Vilte volvió a referirse a uno de los capítulos más sensibles que surgieron a partir de la pesquisa por los homicidios de Bouvier y Moumni.

De acuerdo con su relato, fue arrestado en la vivienda de su abuela, ubicada en San Lorenzo, y aseguró que las agresiones físicas habrían comenzado antes de que fuera trasladado a la dependencia policial.

"Ya desde la camioneta, cuando me agarraron en la casa de mi abuela en San Lorenzo, ya me iban pegando", afirmó. Vilte sostuvo que logró identificar a los policías que intervinieron en el comienzo del operativo porque, en ese momento, aún tenía la cara al descubierto.

Su testimonio adquiere mayor gravedad al referirse a lo que, de acuerdo con su denuncia, habría sucedido después. "Después, cuando me torturaron, ya me taparon la cabeza, me desnudaron todo", relató.

Al ser consultado acerca del lugar donde presuntamente ocurrieron esos hechos, señaló a la entonces Brigada de Investigaciones.

También recordó que, mientras era trasladado, alcanzó a escuchar un diálogo entre los propios agentes policiales. "Los policías dijeron: ‘¿A dónde lo llevamos a este? ¿Lo llevamos a la comisaría de San Lorenzo o lo llevamos para allá?'. ‘No, a este lo llevamos directamente para allá'", reconstruyó.

De acuerdo con lo que sostiene Vilte, los hechos denunciados habrían ocurrido en esa dependencia policial. Las acusaciones forman parte de la investigación y deberán ser establecidas por la Justicia durante el proceso. Los efectivos continúan imputados y, hasta el momento, no existe una sentencia firme que determine su responsabilidad penal.

El origen del caso: ¿Qué pasó con las turistas francesas en Salta?

El 15 de julio de 2011, las francesas Cassandre Bouvier, de 29 años, y Houria Moumni, de 24, ambas alumnas del Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Sorbona, en París, llegaron a la reserva natural de San Lorenzo, en Salta. Dos semanas más tarde, el 29 de julio, fueron encontrados sus cuerpos, luego de que las jóvenes fueran sometidas a abusos, agresiones físicas y disparos.

El hallazgo estuvo a cargo del turista chaqueño Gustavo Héctor Goojo, quien el 29 de julio de 2011 recorría el lugar junto a su esposa cuando encontró los cuerpos de las dos jóvenes francesas. De acuerdo con los registros de acceso a la reserva, ambas habían ingresado al predio el 15 de julio. Más tarde, sus mochilas fueron localizadas en el Hostal del Cerro, establecimiento donde las turistas se encontraban alojadas.